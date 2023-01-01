Курьеры Wolt снова протестовали в центре Праги

​Несколько десятков курьеров службы доставки Wolt 14 февраля, второй раз за месяц, протестовали в центре Праги против изменения системы оплаты труда, из-за чего, по их словам, уменьшился их заработок. Они встретились на Вацлавской площади, откуда позже отправились маршем по окрестным улицам к штаб-квартире компании в Голешовицах.

Мероприятие завершилось около 18:00. Компания Wolt через своего представителя заявила, что готова общаться с курьерами и, после взаимной договоренности, еще раз вести переговоры.

Выступавшие на Вацлавской площади курьеры раскритиковали новую систему оплаты труда, которую они назвали непрозрачной. Некоторые также назвали проблемой массовый набор курьеров. Один из курьеров сказал, что за десять часов работы он зарабатывает от 2200 до 2500 крон при доставке на автомобиле, и из этой суммы ему приходится вычесть амортизацию машины, цену бензина, страховку и налоги. «Моя средняя чистая прибыль в час составляет 35 крон», — сказал он. Другой заявил, что его средний доход составляет от 35 до 65 крон в час.

Протест курьеров на Вацлавской площади поддержал и председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула. По его словам, их борьба за улучшение условий труда полностью оправдана. По его словам, компания стала диктовать курьерам непредсказуемые условия работы. Курьеры должны сотрудничать с профсоюзами, считает он.

Менее чем через два часа, по оценке корреспондента ЧТК, около сотни курьеров с транспарантами, свистками и мегафонами отправились в намеченный марш по улицам Краковской, Житной, Штепанской и Ечной, площади И. П. Павлова, а затем через Главков мост в Голешовице. Перед штаб-квартирой Wolt они свистели и скандировали лозунги, призывающие руководство компании к переговорам, после чего прекратили акцию протеста и разошлись.

Wolt сотрудничает примерно с 7000 курьерами в Чехии, и еще 5000 заинтересованы в сотрудничестве с компанией. По словам руководства компании, вскоре после первого протеста оплата труда курьеров достигла того же уровня, что и до изменений в системе, и их заработок должен достигать от 250 до 300 крон в час. Курьеры компаний доставки обычно работают как так называемые партнеры, т.е. как самозанятые лица, которые должны оплачивать за себя, например, социальное и медицинское страхование и расходы на содержание автомобиля.

Около сотни курьеров протестовали на Вацлавской площади уже в начале февраля. Они сообщили, что их заработок упал после изменений в системе оплаты труда. Wolt утверждал, что в краткосрочной перспективе доходы сократились из-за того, что в то время к системе присоединилось большое количество людей. Компания считает всю ситуацию скорее недоразумением.

Организаторы мероприятия встретились с представителями компании после первого протеста. Затем компания заявила, что увеличит минимальное вознаграждение за заказ. Сумма должна вырасти на 10-20% в зависимости от региона, в котором работают курьеры. Но результата организаторам акции не хватило, и они назначили на сегодня еще одну акцию.

По словам пресс-секретаря Wolt Яны Ярошовой, сегодняшняя акция протеста перед началом мероприятия или во время него не повлияла на доступность службы доставки, которая работала в обычном режиме. Организаторы призвали участников протеста сегодня не авторизоваться в системе. Вечером пресс-секретарь ЧТК сообщила, что компания открыта для общения со своими курьерами-партнерами. «Мы встречаемся по обоюдному согласию, как это было на прошлой неделе. В то же время все курьеры знают, как с нами связаться, и что мы отвечаем на их предложения, отзывы или вопросы как можно скорее», — сказала Ярошова.

Источник: ceskenoviny.cz

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