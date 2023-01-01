Мужчина пытался сжечь себя в центре Праги

Мужчина, личность которого пока не установлена, вечером 15 февраля в центре Праги облил себя горючим веществом и поджег. Он попал в больницу с обширными ожогами.

Инцидент произошел перед рестораном на улице Гаштальска. «На площадке перед рестораном мужчина вылил на себя неизвестное горючее вещество, что-то выкрикнул, а затем поджег себя. Прохожие стали его тушить и вызвали парамедиков, которые отвезли пострадавшего в больницу», — сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбански.

Мужчина получил ожоги 50% поверхности тела, его жизнь под угрозой, добавил пресс-секретарь.

Следователи, прибывшие на место происшествия, приступили к расследованию инцидента. Полиция выясняет, что побудило мужчину поджечь себя.

Источник: novinky.cz

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