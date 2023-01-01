Мужчина пытался сжечь себя в центре Праги

Инцидент произошел перед рестораном на улице Гаштальска. «На площадке перед рестораном мужчина вылил на себя неизвестное горючее вещество, что-то выкрикнул, а затем поджег себя. Прохожие стали его тушить и вызвали парамедиков, которые отвезли пострадавшего в больницу», — сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбански.
Мужчина получил ожоги 50% поверхности тела, его жизнь под угрозой, добавил пресс-секретарь.
Следователи, прибывшие на место происшествия, приступили к расследованию инцидента. Полиция выясняет, что побудило мужчину поджечь себя.
Источник: novinky.cz
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