Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Глава Управления труда Чехии уволен из-за задержек в оформлении пособий

Глава Управления труда Чехии уволен из-за задержек в оформлении пособий

Партнер рубрики:
Новости 420on
16 февраля
10:49
316
Несвоевременное оформление пособий и нерешенная проблема нехватки персонала в бюро труда стали причиной ухода с поста генерального директора Управления труда Чехии Виктора Наймона. Министр труда и социальных вопросов Мариан Юречка (KDU-ČSL) освободил его от должности.

Глава Управления труда Чехии уволен из-за задержек в оформлении пособий

Новый руководитель будет назначен по итогам конкурса, а бюро временно возглавит главный директор отдела информационных технологий министерства Карел Трпкош.

По словам Юречки, центры занятости сталкиваются с рядом проблем, которые осложняют обслуживание граждан. Нагрузка сотрудников бюро по трудоустройству выросла после ковида, когда последовали рост инфляции и поток украинских беженцев. Оформление и выплата пособий и льгот задерживается, что причиняет гражданам значительные неудобства. По словам Юречки, руководство управления не проявляет достаточной активности в устранении проблем.

«Мы уже год призываем к тому, чтобы отделения были усилены дополнительными сотрудниками, чтобы о текущем процессе оцифровки было сообщено должным образом, чтобы у сотрудников было достаточно информации, а также чтобы работники были достаточно мотивированы. К сожалению, этого не происходит», — сказал Юречка. Он отметил, что, помимо внутренней коммуникации, затруднена коммуникация с клиентами и СМИ.

«Это затянувшиеся и нерешенные проблемы, на которые я неоднократно указывал руководству Бюро труда, и вместе с коллегами из Министерства труда и социальных дел мы предложили ряд решений и мер, которые могли бы привести к системному улучшению ситуации. Однако она не улучшается», — сказал министр. «Сейчас как никогда важно иметь компетентное руководство во главе такого ключевого учреждения», — добавил он. 

Согласно заявлению Наймона, сделанному в начале февраля, в центрах занятости имеется 11 500 рабочих мест, из которых 381 вакантно. В прошлом году работники и их профсоюзы жаловались на низкую зарплату, чрезмерную занятость и агрессивность некоторых клиентов. Работники даже объявляли забастовку. В итоге Минтруда пообещало им специальную надбавку, которая выплачивается с начала этого года.

Источник: e15.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
16 февраля
13:41
1
Общество
Мэром Праги назначен Богуслав Свобода
Assets
16 февраля
13:29
11
Бизнес
Удавка не шее среднего класса затягивается: Самозанятым в Чехии кардинально повысят налоги
Assets
16 февраля
11:55
262
Общество
В Чехии полиция ловит водителей, у которых есть неоплаченные штрафы
Assets
16 февраля
10:47
218
Еда
Видео от чешского шефа: этот лимонный пирог обязательно поднимет настроение
Последние новости:
Assets
16 февраля
13:41
1
Общество
Мэром Праги назначен Богуслав Свобода
Assets
16 февраля
11:55
262
Общество
В Чехии полиция ловит водителей, у которых есть неоплаченные штрафы
Assets
16 февраля
09:20
364
Политика
Сенат Чехии назвал Россию угрозой мировой безопасности из-за вторжения в Украину
Assets
16 февраля
08:32
649
Общество
Мужчина пытался сжечь себя в центре Праги
Assets
15 февраля
19:38
1545
Экономика
Семья Келлнера избавляется от своих последних активов в России
Assets
15 февраля
18:01
714
Общество
Школьников в Чехии научат не выбрасывать еду просто так
Assets
15 февраля
14:20
1039
Общество
Дворец Broadway в Праге продать не удалось
Assets
15 февраля
12:07
1159
Общество
Чех во время ковида остался без работы, теперь он продает Smashburgers
Assets
15 февраля
08:18
1403
Общество
Курьеры Wolt снова протестовали в центре Праги
Assets
14 февраля
20:31
1170
Экономика
У чехов дома 12 млн старых мобильных телефонов


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес