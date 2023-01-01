Глава Управления труда Чехии уволен из-за задержек в оформлении пособий

Несвоевременное оформление пособий и нерешенная проблема нехватки персонала в бюро труда стали причиной ухода с поста генерального директора Управления труда Чехии Виктора Наймона. Министр труда и социальных вопросов Мариан Юречка (KDU-ČSL) освободил его от должности.

Новый руководитель будет назначен по итогам конкурса, а бюро временно возглавит главный директор отдела информационных технологий министерства Карел Трпкош.

По словам Юречки, центры занятости сталкиваются с рядом проблем, которые осложняют обслуживание граждан. Нагрузка сотрудников бюро по трудоустройству выросла после ковида, когда последовали рост инфляции и поток украинских беженцев. Оформление и выплата пособий и льгот задерживается, что причиняет гражданам значительные неудобства. По словам Юречки, руководство управления не проявляет достаточной активности в устранении проблем.

«Мы уже год призываем к тому, чтобы отделения были усилены дополнительными сотрудниками, чтобы о текущем процессе оцифровки было сообщено должным образом, чтобы у сотрудников было достаточно информации, а также чтобы работники были достаточно мотивированы. К сожалению, этого не происходит», — сказал Юречка. Он отметил, что, помимо внутренней коммуникации, затруднена коммуникация с клиентами и СМИ.

«Это затянувшиеся и нерешенные проблемы, на которые я неоднократно указывал руководству Бюро труда, и вместе с коллегами из Министерства труда и социальных дел мы предложили ряд решений и мер, которые могли бы привести к системному улучшению ситуации. Однако она не улучшается», — сказал министр. «Сейчас как никогда важно иметь компетентное руководство во главе такого ключевого учреждения», — добавил он.

Согласно заявлению Наймона, сделанному в начале февраля, в центрах занятости имеется 11 500 рабочих мест, из которых 381 вакантно. В прошлом году работники и их профсоюзы жаловались на низкую зарплату, чрезмерную занятость и агрессивность некоторых клиентов. Работники даже объявляли забастовку. В итоге Минтруда пообещало им специальную надбавку, которая выплачивается с начала этого года.

Источник: e15.cz

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