В Чехии полиция ловит водителей, у которых есть неоплаченные штрафы

​С начала года полиция пресекает действия водителей, которые уклоняются от уплаты штрафов. В основном это касается иностранцев. По словам президента полиции Мартина Вондрашека, обычная проверка на дороге грозит должникам конфискацией регистрационных знаков.

Утром 15 февраля сотрудники полиции провели на автостраде D1 инспекционную операцию, направленную на оплату штрафов. Они ловили водителей, которые задолжали десятки тысяч крон.

В среду утром сотрудники полиции вели проверки на 53-м километре автострады D1 в направлении Праги. Раньше для проведения таких проверок требовалось содействие таможенников, но с начала года они получили возможность самостоятельно проверять реестр задолженностей, получать информацию о неоплаченных штрафах и взыскивать их с водителей.

По словам президента полиции Мартина Вондрашека, неуплата штрафов особенно распространена среди иностранных водителей, но характерна и для чехов. Во время утренней проверки полицейские остановили грузовик, водитель которого задолжал более 3 000 крон штрафа, а владелец — еще 11 000 крон. Другой водитель, по данным патруля, задолжал 21 000 крон.

Полиция имеет право конфисковывать у должников номерные знаки. «Если впоследствии задолженность будет оплачена, водитель сможет забрать регистрационный знак по месту нахождения отдела, который проводил проверку», — добавил Йиржи Злы, директор дорожной полиции.

В прошлом году, когда для проверки задолженностей еще требовалась помощь таможенников, полиция собрала на дорогах долги на 16 млн крон. Это были не только неоплаченные штрафы, но и другие задолженности перед государством. В прошлом году большинство людей, имеющих задолженность, составляли иностранцы. Однако самый большой долг был взыскан с чешского юридического лица. Он составил 225 000 крон, и полиция аннулировала регистрационный знак остановленного автомобиля до тех пор, пока не будет произведена оплата.

В Чешской Республике водителей чаще всего штрафуют за превышение скорости. Помимо полицейских, измеряющих скорость на местах, штрафы выписывают муниципалитеты, которые устанавливают стационарные камеры в деревнях.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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