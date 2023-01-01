В Чехии полиция ловит водителей, у которых есть неоплаченные штрафы

Утром 15 февраля сотрудники полиции провели на автостраде D1 инспекционную операцию, направленную на оплату штрафов. Они ловили водителей, которые задолжали десятки тысяч крон.
В среду утром сотрудники полиции вели проверки на 53-м километре автострады D1 в направлении Праги. Раньше для проведения таких проверок требовалось содействие таможенников, но с начала года они получили возможность самостоятельно проверять реестр задолженностей, получать информацию о неоплаченных штрафах и взыскивать их с водителей.
По словам президента полиции Мартина Вондрашека, неуплата штрафов особенно распространена среди иностранных водителей, но характерна и для чехов. Во время утренней проверки полицейские остановили грузовик, водитель которого задолжал более 3 000 крон штрафа, а владелец — еще 11 000 крон. Другой водитель, по данным патруля, задолжал 21 000 крон.
Полиция имеет право конфисковывать у должников номерные знаки. «Если впоследствии задолженность будет оплачена, водитель сможет забрать регистрационный знак по месту нахождения отдела, который проводил проверку», — добавил Йиржи Злы, директор дорожной полиции.
В прошлом году, когда для проверки задолженностей еще требовалась помощь таможенников, полиция собрала на дорогах долги на 16 млн крон. Это были не только неоплаченные штрафы, но и другие задолженности перед государством. В прошлом году большинство людей, имеющих задолженность, составляли иностранцы. Однако самый большой долг был взыскан с чешского юридического лица. Он составил 225 000 крон, и полиция аннулировала регистрационный знак остановленного автомобиля до тех пор, пока не будет произведена оплата.
В Чешской Республике водителей чаще всего штрафуют за превышение скорости. Помимо полицейских, измеряющих скорость на местах, штрафы выписывают муниципалитеты, которые устанавливают стационарные камеры в деревнях.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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