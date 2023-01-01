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Мэром Праги назначен Богуслав Свобода

Мэром Праги назначен Богуслав Свобода

Партнер рубрики:
Новости 420on
16 февраля
13:41
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Богуслав Свобода (ODS) 16 февраля избран мэром Праги. Ранее этот пост занимал Зденек Гржиб.

Мэром Праги назначен Богуслав Свобода

79-летний Богуслав Свобода был мэром Праги с 2010 по 2013 год. Сегодня за него проголосовали 50 из 65 членов городского совета.

В ходе голосования Богуслава Свободу не поддержали оппозиционные партии  Praha Sobě и SPD, в то время как оппозиционная партия ANO проголосовала за избрание его мэром. 

"Спасибо всем за выражение поддержки. То, что у нашего города есть мэр, - это хорошая новость после всех этих месяцев. Избрание мэра - это начало новой работы, упорного труда и перемен. Я обещаю, что я и коалиция немедленно приступим к работе", - сказал Свобода.

В своей речи после избрания Свобода также сказал, что знает, что нужно жителям Праги. Но он сказал, что никто не может в одиночку управлять городом с населением более миллиона человек, и он верит, что новое руководство города сможет сделать это вместе. Он также подчеркнул необходимость углубления сотрудничества с правительством.

"Прага - это не только самый большой город, но и столица. Это визитная карточка нашего государства, отдельный организм, который должен быть связан с правительством и сотрудничать с ним, потому что Прага делает целый ряд вещей не для себя, а для всего государства", - сказал он.

Сегодня депутаты изберут пять заместителей мэра и пять советников. Представители партий Spolu, Pirátů a STAN, которые имеют большинство в 36 голосов в совете из 65 членов, договорились о коалиции.

Переговоры о выборе нового мэра длились почти пять месяцев - самые долгие в истории Чешской Республики - и сопровождались рядом препятствий. В ходе дебатов, предшествовавших выборам, оппозиция критиковала как новую коалицию, так и самого Богуслава Свободу. Например, они обвиняли его в том, что у него нет времени на управление городом из-за других обязательств, особенно из-за мандата депутата парламента.

Источник: idnes



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