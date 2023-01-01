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Мужчина выгуливал корову на территории жилого комплекса в Праге

Мужчина выгуливал корову на территории жилого комплекса в Праге

Партнер рубрики:
Новости 420on
17 февраля
08:21
556
Полицейские в Праге получили необычный вызов 14 февраля, в День святого Валентина. Люди сообщили им, что по улице идет мужчина с коровой.

Мужчина выгуливал корову на территории жилого комплекса в Праге

«Мы привыкли ко многому в мегаполисе, поэтому не удивились сообщению о мужчине, гуляющем с коровой, и сразу же отправились в жилой комплекс Велка Ограда», — сообщила пражская полиция в Facebook.

Полицейским не удалось выяснить у мужчины, зачем он выгуливал корову, так как во время общения он вел себя агрессивно. В конце концов он убрал за животным экскременты, и полицейским удалось решить дело путем переговоров. После этого мужчина отвел корову обратно в загон в Прокопской долине.

Источник: novinky.cz

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