ФОТО: пражская станция спасения животных переедет в новый современный комплекс

«Спасательная станция работала на своем первоначальном месте в Йинонице около 12 лет. Условия не подходили ни животным, ни сотрудникам, которые о них заботятся», — объяснил Ондржей Паличка, директор госпредприятия Lesy hl. m. Prahy, к которому относится спасательный центр.
Пока станцию временно переместили на территорию садоводческого центра в Праге 8. Переезд занял несколько месяцев, но спасателям не пришлось прерывать работу.
По словам Палички, зимний сезон, как правило, более спокойный и меньше животных проходит лечение. Июнь традиционно является самым напряженным месяцем. В прошлом году только в июне станция приняла 907 пациентов, в то время как общее число животных в год обычно составляет около 5 000. В настоящее время на лечении находятся 350 животных.
«Чаще всего зимой к нам попадают мелкие птицы после столкновения или укуса животного», — говорит руководитель станции спасения животных Вероника Краслова. «Здесь у нас живут обыкновенные пустельги, а также голуби в вольерах. Сейчас у нас на лечении, например, есть дятлы и ежи», — добавляет она.
Среди других животных, которые проходят через руки десяти смотрителей в течение года, — лебеди, белки, олени и кролики.
Строительство нового центра спасения животных в Праге 5 должно скоро начаться, строители приступают к работе. Современный объект, отвечающий европейским стандартам, обойдется городу более чем в 300 млн крон.
Комплекс будет рассчитан на 10 000 животных. Станция ожидает, что число травмированных диких животных будет расти. Опасность для них представляют автомобили и трамваи, стеклянные поверхности, газонокосилки и световые люки, а также собаки и кошки.
«В главном здании нового объекта расположится отделение интенсивной терапии, там же будут помещения для персонала. Это здание будет соединено с универсальными вольерами, там также построят вольеры для крупных птиц, водных птиц, таких как лебеди, и вольеры для хищных птиц. У нас также появятся вольеры для оленей и ланей и питомник для белок», — говорит руководитель станции.
Обнаружив раненое дикое животное, стоит позвонить на экстренную линию службы спасения и обсудить с оператором дальнейшие действия. «Затем мы либо сами пойдем и поймаем животное, либо договоримся с нашедшим, чтобы он принес его к нам», — говорит Краслова.
Источник: novinky.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook