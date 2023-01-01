ФОТО: пражская станция спасения животных переедет в новый современный комплекс

Пражская станция спасения диких животных временно переехала в помещение городского садоводческого центра в районе Дяблице. На месте старого здания в Йинонице в течение двух лет будет построен новый современный комплекс. Строительство обойдется городу примерно в 300 млн крон и будет вмещать до 10 000 пациентов-животных.

«Спасательная станция работала на своем первоначальном месте в Йинонице около 12 лет. Условия не подходили ни животным, ни сотрудникам, которые о них заботятся», — объяснил Ондржей Паличка, директор госпредприятия Lesy hl. m. Prahy, к которому относится спасательный центр.

Пока станцию временно переместили на территорию садоводческого центра в Праге 8. Переезд занял несколько месяцев, но спасателям не пришлось прерывать работу.

По словам Палички, зимний сезон, как правило, более спокойный и меньше животных проходит лечение. Июнь традиционно является самым напряженным месяцем. В прошлом году только в июне станция приняла 907 пациентов, в то время как общее число животных в год обычно составляет около 5 000. В настоящее время на лечении находятся 350 животных.

«Чаще всего зимой к нам попадают мелкие птицы после столкновения или укуса животного», — говорит руководитель станции спасения животных Вероника Краслова. «Здесь у нас живут обыкновенные пустельги, а также голуби в вольерах. Сейчас у нас на лечении, например, есть дятлы и ежи», — добавляет она.

Среди других животных, которые проходят через руки десяти смотрителей в течение года, — лебеди, белки, олени и кролики.

Строительство нового центра спасения животных в Праге 5 должно скоро начаться, строители приступают к работе. Современный объект, отвечающий европейским стандартам, обойдется городу более чем в 300 млн крон.

Комплекс будет рассчитан на 10 000 животных. Станция ожидает, что число травмированных диких животных будет расти. Опасность для них представляют автомобили и трамваи, стеклянные поверхности, газонокосилки и световые люки, а также собаки и кошки.

«В главном здании нового объекта расположится отделение интенсивной терапии, там же будут помещения для персонала. Это здание будет соединено с универсальными вольерами, там также построят вольеры для крупных птиц, водных птиц, таких как лебеди, и вольеры для хищных птиц. У нас также появятся вольеры для оленей и ланей и питомник для белок», — говорит руководитель станции.

Обнаружив раненое дикое животное, стоит позвонить на экстренную линию службы спасения и обсудить с оператором дальнейшие действия. «Затем мы либо сами пойдем и поймаем животное, либо договоримся с нашедшим, чтобы он принес его к нам», — говорит Краслова.

Источник: novinky.cz

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