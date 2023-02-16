В Праге открыли Café Karel, названное в честь Карела Готта

В Café Karel, которое поддержали представители чешского и немецкого фан-клубов Карела Готта, люди смогут насладиться любимым кофе певца или десертами, которые он так любил. «Это прекрасная идея! Здесь отличная атмосфера, фотографии Карела, просто замечательно...» — сказал Словачек в интервью изданию Blesk. «Я думаю, эта концепция могла бы отлично сработать и в Германии», — порекомендовал он представителям мюнхенского фан-клуба Карела Готта.
Café Karel посвящено самому успешному чешскому исполнителю популярной музыки всех времен. Карел Готт умер в 2019 году и за свою карьеру выпустил более 200 альбомов. Он получил в общей сложности 42 награды на конкурсах «Золотой соловей» и позже «Чешский соловей». Готт исполнил около 2 500 песен и был очень популярен не только в Чехии, но и в Германии.
Источник: benesovsky.denik.cz
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