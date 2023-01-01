Студент получил 12 лет тюрьмы за убийство преподавателя в Праге

В пятницу, 17 февраля, Пражский городской суд отправил Ярослава Ржехака (19 лет) в тюрьму на 12 лет за убийство преподавателя в средней школе пражского района Михле. Кроме того, он должен пройти психиатрическое амбулаторное лечение. 19-летний юноша напал на своего учителя с ножом в марте прошлого года.

Государственный обвинитель Яна Муринова просила приговорить Ржехака к 14 годам заключения в тюрьме строгого режима за убийство, совершенное особо мучительным и жестоким способом.

«Деяние можно считать особо жестоким из-за количества ран, которые обвиняемый нанес учителю. Совершенно неприемлемо, что в действиях подсудимого обвиняется жертва, которая уже не может себя защитить. Тот факт, что ученик не может выучить предмет и получает плохие оценки, не может быть принят в качестве причины для физического нападения со стороны ученика», — сказала Муринова суду.

Защита, напротив, просила переквалифицировать преступление с убийства в непредумышленное убийство. «Вероятно, жертва получала удовольствие от того, что могла психологически угнетать подсудимого», — заявил Мартин Павлик, адвокат Ржехака.

Во время заключительного выступления сам Ржехак извинился перед родственниками погибшего и своей семьей.

«Я искренне сожалею о своих действиях. Я был психически подавлен, мои нервы взорвались. Я бы хотел лечиться в психиатрической больнице. Я должен был решить эту проблему по-другому. Мне стыдно за свои действия. Это была огромная ошибка, и никто из нас ее не заслужил. Я хотел бы повернуть время вспять, чтобы подобное никогда не повторилось», — сказал Ржехак.

Утром 31 марта молодой человек убил преподавателя, который за день до этого поставил ему неудовлетворительную отметку по предмету «коммуникационные технологии». У них долгое время были плохие отношения, и Ржехак считал, что преподаватель придирался к нему.

Изначально молодой человек хотел сжечь учителя, он даже заказал бензин и зажигалку через интернет. В итоге он пришел в школу с мачете, которым нанес несколько ударов по голове, боку и шее педагога. Он оставил оружие в кабинете и выпрыгнул из окна первого этажа школы, чтобы не идти через главный вход. Затем он сел на поезд до Збраслава, где по приезде смыл кровь со своей одежды. Его нашел дедушка. После этого молодой человек был задержан полицией.

Источник: seznamzpravy.cz

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