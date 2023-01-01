В Чехии орудует банда, которая крадет наличные деньги у водителей

Об этом сообщил представитель президиума полиции Якуб Винчалек, предупредив, что число таких случаев растет.
По словам пресс-секретаря, за последние месяцы сотрудники полиции зафиксировали десятки случаев краж из транспортных средств. Организованные преступные группы крадут в основном наличные средства.
«Их жертвы в отдельных случаях потеряли до сотен тысяч крон. В одном случае счет шел на миллионы», — сказал Винчалек.
По словам следователей, банды следуют нескольким повторяющимся сценариям, которые включают слежку, повреждение транспортных средств и отвлечение внимания. Самая распространенная добыча — платежные карты, наличные деньги и документы.
«Преступники высматривают своих жертв перед банками и обменными пунктами. Затем они следуют за ними и ждут подходящего момента, например, остановки автомобиля у магазина, на стоянке или заправке. В этот момент они повреждают шину», — рассказали в полиции.
Кража происходит, когда водитель занят заменой колеса, а воры незаметно проникают в его автомобиль.
Правонарушители проявляют значительное терпение и настойчивость. «Прежде чем проколоть шину, злоумышленники едут за водителем десятки, а иногда и сотни километров», — отметил Винчалек.
В полиции просят водителей проявлять осторожность. «И уж точно не оставляйте в автомобиле ничего ценного», — подчеркнул Винчалек.
Источник: novinky.cz
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