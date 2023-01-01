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В Чехии орудует банда, которая крадет наличные деньги у водителей

В Чехии орудует банда, которая крадет наличные деньги у водителей

Партнер рубрики:
Новости 420on
19 февраля
15:30
625
Водитель или курьер получил от клиента наличные деньги и хочет ехать дальше, но у него спустило колесо. Пока он его меняет, автомобиль угоняют. В последние месяцы полицейские по всей Чехии расследовали десятки подобных дел. За них несут ответственность участники преступной группы, состоящей из иностранцев.

В Чехии орудует банда, которая крадет наличные деньги у водителей

Об этом сообщил представитель президиума полиции Якуб Винчалек, предупредив, что число таких случаев растет.

По словам пресс-секретаря, за последние месяцы сотрудники полиции зафиксировали десятки случаев краж из транспортных средств. Организованные преступные группы крадут в основном наличные средства.

«Их жертвы в отдельных случаях потеряли до сотен тысяч крон. В одном случае счет шел на миллионы», — сказал Винчалек.

По словам следователей, банды следуют нескольким повторяющимся сценариям, которые включают слежку, повреждение транспортных средств и отвлечение внимания. Самая распространенная добыча — платежные карты, наличные деньги и документы.

«Преступники высматривают своих жертв перед банками и обменными пунктами. Затем они следуют за ними и ждут подходящего момента, например, остановки автомобиля у магазина, на стоянке или заправке. В этот момент они повреждают шину», — рассказали в полиции.

Кража происходит, когда водитель занят заменой колеса, а воры незаметно проникают в его автомобиль.

Правонарушители проявляют значительное терпение и настойчивость. «Прежде чем проколоть шину, злоумышленники едут за водителем десятки, а иногда и сотни километров», — отметил Винчалек.

В полиции просят водителей проявлять осторожность. «И уж точно не оставляйте в автомобиле ничего ценного», — подчеркнул Винчалек.

Источник: novinky.cz

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