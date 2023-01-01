В Чехии орудует банда, которая крадет наличные деньги у водителей

Водитель или курьер получил от клиента наличные деньги и хочет ехать дальше, но у него спустило колесо. Пока он его меняет, автомобиль угоняют. В последние месяцы полицейские по всей Чехии расследовали десятки подобных дел. За них несут ответственность участники преступной группы, состоящей из иностранцев.

Об этом сообщил представитель президиума полиции Якуб Винчалек, предупредив, что число таких случаев растет.

По словам пресс-секретаря, за последние месяцы сотрудники полиции зафиксировали десятки случаев краж из транспортных средств. Организованные преступные группы крадут в основном наличные средства.

«Их жертвы в отдельных случаях потеряли до сотен тысяч крон. В одном случае счет шел на миллионы», — сказал Винчалек.

По словам следователей, банды следуют нескольким повторяющимся сценариям, которые включают слежку, повреждение транспортных средств и отвлечение внимания. Самая распространенная добыча — платежные карты, наличные деньги и документы.

«Преступники высматривают своих жертв перед банками и обменными пунктами. Затем они следуют за ними и ждут подходящего момента, например, остановки автомобиля у магазина, на стоянке или заправке. В этот момент они повреждают шину», — рассказали в полиции.

Кража происходит, когда водитель занят заменой колеса, а воры незаметно проникают в его автомобиль.

Правонарушители проявляют значительное терпение и настойчивость. «Прежде чем проколоть шину, злоумышленники едут за водителем десятки, а иногда и сотни километров», — отметил Винчалек.

В полиции просят водителей проявлять осторожность. «И уж точно не оставляйте в автомобиле ничего ценного», — подчеркнул Винчалек.

Источник: novinky.cz

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