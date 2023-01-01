Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Полиция в Чехии разыскивает 12-летнего мальчика

Полиция в Чехии разыскивает 12-летнего мальчика

Партнер рубрики:
Новости 420on
20 февраля
10:05
244
​Полиция разыскивает 12-летнего Даниэля Глембека. Мальчик добровольно покинул свой дом в Черножице Градец-Краловского края в воскресенье, 19 февраля. Вместе с неизвестным мужчиной он уехал на поезде в Прагу. Полиция разместила информацию в Твиттере и на своем сайте. Пропавшему мальчику может угрожать опасность для жизни, поэтому полиция просит общественность помочь его найти.

Полиция в Чехии разыскивает 12-летнего мальчика

В понедельник утром полиция сообщила, что мальчик, предположительно, находится в Праге с мужчиной в возрасте около 19 лет. По всей видимости, он познакомился с ним в социальных сетях.

Obrázek

Obrázek

Рост разыскиваемого мальчика составляет от 150 до 165 сантиметров, у него короткие каштановые волосы. Последний раз его видели одетым в черные брюки, возможно, темную толстовку и сине-белую зимнюю куртку. На голове у него была темная зимняя шапка с рисунком, а на спине - небольшой красный рюкзак.

Полиция получила сообщение об исчезновении мальчика 19 февраля вскоре после 20:00. Предполагается, что он находился в компании мужчины, одетого в черное. "Во второй половине дня они уехали на поезде из Смиржице, вероятно, в направлении Праги", - сообщила пресс-секретарь полиции Шарка Пижлова.

Мальчику может угрожать опасность для жизни и здоровья. Люди могут позвонить по номеру 158 и сообщить информацию, которая поможет в розыске.

Полиция начала поиск с использованием системы "Ребенок в опасности". Это национальный координационный механизм для поиска пропавших детей. Она действует как система раннего предупреждения в случаях, когда жизнь или здоровье пропавшего ребенка могут быть под угрозой.

Obrázek

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
20 февраля
09:29
11570
Здоровье
20 неожиданных вещей, за которые VZP вернет вам деньги. А вы раньше за это платили
Assets
20 февраля
09:02
250
Экономика
Страх перед инфляцией среди чехов растет
Assets
19 февраля
15:30
2502
Общество
В Чехии орудует банда, которая крадет наличные деньги у водителей
Assets
19 февраля
14:45
2340
Экономика
Виньетки в Чехии подорожают
Последние новости:
Assets
20 февраля
09:02
250
Экономика
Страх перед инфляцией среди чехов растет
Assets
19 февраля
15:30
2502
Общество
В Чехии орудует банда, которая крадет наличные деньги у водителей
Assets
19 февраля
14:45
2340
Экономика
Виньетки в Чехии подорожают
Assets
19 февраля
09:15
2195
Экономика
Чехия хочет расторгнуть договоры с Россией о безвозмездной аренде земли
Assets
19 февраля
08:35
2896
Экономика
Импорт газа из России в Чехию упал до нуля
Assets
18 февраля
19:08
1863
Общество
В результате пожара в Чехии погибли четыре человека, в том числе двое детей
Assets
18 февраля
15:22
963
Общество
20% чехов не знают, сколько зарабатывает их партнер
Assets
18 февраля
09:00
1363
Общество
Мужчина в Чехии до смерти замучил свою собаку, ему грозит тюрьма
Assets
18 февраля
08:43
3072
Экономика
Полиция в Чехии конфисковала десятки роскошных автомобилей
Assets
17 февраля
20:40
1598
Общество
Студент получил 12 лет тюрьмы за убийство преподавателя в Праге


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес