Полиция в Чехии разыскивает 12-летнего мальчика

​Полиция разыскивает 12-летнего Даниэля Глембека. Мальчик добровольно покинул свой дом в Черножице Градец-Краловского края в воскресенье, 19 февраля. Вместе с неизвестным мужчиной он уехал на поезде в Прагу. Полиция разместила информацию в Твиттере и на своем сайте. Пропавшему мальчику может угрожать опасность для жизни, поэтому полиция просит общественность помочь его найти.

В понедельник утром полиция сообщила, что мальчик, предположительно, находится в Праге с мужчиной в возрасте около 19 лет. По всей видимости, он познакомился с ним в социальных сетях.

Рост разыскиваемого мальчика составляет от 150 до 165 сантиметров, у него короткие каштановые волосы. Последний раз его видели одетым в черные брюки, возможно, темную толстовку и сине-белую зимнюю куртку. На голове у него была темная зимняя шапка с рисунком, а на спине - небольшой красный рюкзак.

Полиция получила сообщение об исчезновении мальчика 19 февраля вскоре после 20:00. Предполагается, что он находился в компании мужчины, одетого в черное. "Во второй половине дня они уехали на поезде из Смиржице, вероятно, в направлении Праги", - сообщила пресс-секретарь полиции Шарка Пижлова.

Мальчику может угрожать опасность для жизни и здоровья. Люди могут позвонить по номеру 158 и сообщить информацию, которая поможет в розыске.

Полиция начала поиск с использованием системы "Ребенок в опасности". Это национальный координационный механизм для поиска пропавших детей. Она действует как система раннего предупреждения в случаях, когда жизнь или здоровье пропавшего ребенка могут быть под угрозой.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook