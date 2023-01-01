Полиция в Чехии разыскивает 12-летнего мальчика

В понедельник утром полиция сообщила, что мальчик, предположительно, находится в Праге с мужчиной в возрасте около 19 лет. По всей видимости, он познакомился с ним в социальных сетях.
Рост разыскиваемого мальчика составляет от 150 до 165 сантиметров, у него короткие каштановые волосы. Последний раз его видели одетым в черные брюки, возможно, темную толстовку и сине-белую зимнюю куртку. На голове у него была темная зимняя шапка с рисунком, а на спине - небольшой красный рюкзак.
Полиция получила сообщение об исчезновении мальчика 19 февраля вскоре после 20:00. Предполагается, что он находился в компании мужчины, одетого в черное. "Во второй половине дня они уехали на поезде из Смиржице, вероятно, в направлении Праги", - сообщила пресс-секретарь полиции Шарка Пижлова.
Мальчику может угрожать опасность для жизни и здоровья. Люди могут позвонить по номеру 158 и сообщить информацию, которая поможет в розыске.
Полиция начала поиск с использованием системы "Ребенок в опасности". Это национальный координационный механизм для поиска пропавших детей. Она действует как система раннего предупреждения в случаях, когда жизнь или здоровье пропавшего ребенка могут быть под угрозой.
Источник: novinky.cz
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