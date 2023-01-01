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Экс-мэр Праги Зденек Гржиб официально передал офис своему преемнику Богуславу Свободе

Экс-мэр Праги Зденек Гржиб официально передал офис своему преемнику Богуславу Свободе

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Новости 420on
21 февраля
08:57
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​На следующий день после учредительного собрания Городского совета Праги, где были избраны новые члены городского совета, бывший мэр Зденек Гржиб официально передал свой офис в Новой ратуше на Марианской площади новому мэру Богуславу Свободе. Зденек Гржиб занял пост первого заместителя мэра Праги.

Экс-мэр Праги Зденек Гржиб официально передал офис своему преемнику Богуславу Свободе

В присутствии представителей СМИ Гржиб провел преемника по помещениям нового офиса, где Богуслав Свобода уже работал с 2010 по 2013 год, когда впервые возглавил мэрию столицы. После этого оба сразу же приступили к работе в своих новых кабинетах.

«Сегодня я передал офис своему преемнику и желаю ему крепких нервов при руководстве Прагой. За последний срок нам удалось оцифровать все материалы, поэтому вместо стопки бумаг мэр получил доступ к общему диску, где хранятся документы», — сказал Зденек Гржиб.

«После вступления в должность мэра я готов сразу приступить к работе. У нас нет ста дней на погружение. Мы живем в динамичную эпоху, и нельзя терять время. В мои обязанности как мэра, помимо энергетики и безопасности, которые я считаю приоритетными, входят и внешние связи. Должен сказать, что за последние четыре года столица добилась значительного прогресса в этой области. Поэтому я хотел бы сохранить преемственность в этом отношении и опираться на опыт своего предшественника», — сказал мэр Богуслав Свобода.

Источник: praha.eu

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