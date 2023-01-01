В эти выходные в Праге откроется Луна-парк

Десятки каруселей и киосков заполнили часть выставочного комплекса Прага-Голешовице. «В данный момент операторы все подготавливают, моют, заканчивают монтаж и убирают территорию», — сообщила Ева Кочкова, пресс-секретарь мероприятия.
Аттракционы также проходят техническую и эксплуатационную проверку. Представители контролирующей компании постоянно посещают территорию в течение недели.
«Каждый оператор должен иметь страховку ответственности, предоставить профессиональные проверки электричества, гидравлики и т. д., а также технический сертификат, в котором указано, кем и когда был изготовлен аттракцион и где он эксплуатировался», — объяснил Франтишек Шенольд, управляющий директор компании Pragolet, которая проводит технические проверки.
По словам организаторов, в этом году для посетителей подготовлено 130 аттракционов, тогда как в прошлом году их было около 100. Они также построены в верхней части Выставочного комплекса, которая была закрыта в связи с реконструкцией Промышленного дворца.
Посетители могут рассчитывать на классические чешские аттракционы. Вторую часть территории займут карусели из Нидерландов, которые приезжают сюда уже несколько лет.
Здесь также будет традиционное колесо обозрения, дома с привидениями и 65-метровый аттракцион Airborne со скамейкой, которая вращается на маятнике во всех направлениях. Он уже был на ярмарке в прошлом году. По словам организаторов, это самая большая карусель такого рода в Европе.
«Новыми аттракционами будут американские водные горки, адреналиновый аттракцион Base Jumper XXL и новейшая модель высотной карусели», — добавила Ева Кочкова.
Посетители должны быть готовы к тому, что посещение мероприятия обойдется им несколько дороже, чем в предыдущие годы. Увеличение стоимости энергии и топлива отразится на ценах: в среднем каждый аттракцион будет дороже на 10–50 крон.
Луна-парк в выставочном центре Голешовице будет работать до пасхального понедельника, 10 апреля. В будние дни со вторника по пятницу вход бесплатный, в выходные и праздничные дни — 30 крон, по понедельникам парк будет закрыт.
Источник: novinky.cz
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