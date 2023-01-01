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ФОТО: автомобиль в центре Праги выехал на тротуар и врезался в пекарню. Есть пострадавшие

ФОТО: автомобиль в центре Праги выехал на тротуар и врезался в пекарню. Есть пострадавшие

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Новости 420on
25 февраля
09:36
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​На трамвайной остановке «И. П. Павлова» в центре Праги в субботу вечером автомобиль выехал на тротуар между пешеходами, а затем врезался в пекарню. Медики оказали помощь пятерым пострадавшим. Из-за аварии движение трамваев было временно ограничено.

ФОТО: автомобиль в центре Праги выехал на тротуар и врезался в пекарню. Есть пострадавшие

Авария произошла около часа ночи на углу улиц Югославской и Любланской. В месте, где дорога поворачивает направо, белая Škoda Superb врезалась в металлический столб, а затем в здание пекарни PAUL.

Obrázek

На место прибыли пожарные, полиция и медики. Служба скорой помощи сообщила в субботу утром, что оказала помощь в общей сложности пятерым пострадавшим - трем пешеходам и двум пассажирам автомобиля.

У водителя были травмы верхних и нижних конечностей, у одного пешехода – головы и обеих нижних конечностей, остальные пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. «Все были в сознании и вне опасности», — написали спасатели.

Момент аварии корреспонденту Novinky описал припарковавшийся неподалеку таксист. «Я припарковал свое такси прямо здесь, у здания. Внезапно мимо меня проехала белая Škoda Superb, наверное, на первой передаче, потому что машина жутко ревела. Водитель врезался в столб и выехал на тротуар. Мимо проходили молодая женщина и мужчина. Женщина смогла отпрыгнуть, а мужчина не успел и автомобиль сбил его с ног, после чего врезался в соседнюю пекарню», — рассказал он.

Судя по всему, перед аварией водитель нажал на педаль газа. Сервер iDnes со ссылкой на свидетелей написал, что это выглядело так, будто водителю резко стало плохо за руль или у него случился эпилептический припадок. Спасатели также написали утром, что у водителя случился припадок.

В связи с аварией было приостановлено трамвайное сообщение между И.П. Павлова и Карлове намнести. Движение было восстановлено примерно через полчаса – около половины третьего.

Источник: novinky.cz

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