ФОТО: в Праге тысячи людей приняли участие в митинге «Год с момента полномасштабного российского вторжения»

​Сотни и тысячи людей собрались в пятницу на Староместской площади в центре Праги, чтобы вспомнить о том, что год назад Россия начала вторжение в Украину. Цель организаторов – чтобы Прага стала «голосом Украины» в годовщину вторжения, они также хотят привлечь внимание к компаниям, которые ведут бизнес в России даже после вторжения в соседнюю страну.

Люди собрались на Староместской площади около 15:00. Примерно через полчаса они прошли по улице Целетной до площади Республики, откуда направились на Вацлавскую площадь.

Во главе шествия шли люди с транспарантами с логотипами компаний, продолжающих вести бизнес в России. На плакатах были красные пятна, символизирующие кровь, а у людей, которые их несли, руки были окрашены в красный цвет.

Парад прошел в рамках инициативы «Свет победит тьму», которую координируют украинские волонтеры. 24 февраля исполнился год с начала российского вторжения в Украину.

Агрессия вызвала огромную волну солидарности в Чехии и за рубежом. Западные лидеры осудили действия Москвы, страны продолжают вводить санкции против России.

Как это было, также запечатлел на фото, которые вы видите ниже, наш постоянный фотокорреспондент oiler_gera.

Источник: zpravy-domaci-demonstrace

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