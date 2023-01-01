ФОТО: в Праге тысячи людей приняли участие в митинге «Год с момента полномасштабного российского вторжения»

Люди собрались на Староместской площади около 15:00. Примерно через полчаса они прошли по улице Целетной до площади Республики, откуда направились на Вацлавскую площадь.
Во главе шествия шли люди с транспарантами с логотипами компаний, продолжающих вести бизнес в России. На плакатах были красные пятна, символизирующие кровь, а у людей, которые их несли, руки были окрашены в красный цвет.
Парад прошел в рамках инициативы «Свет победит тьму», которую координируют украинские волонтеры. 24 февраля исполнился год с начала российского вторжения в Украину.
Агрессия вызвала огромную волну солидарности в Чехии и за рубежом. Западные лидеры осудили действия Москвы, страны продолжают вводить санкции против России.
Как это было, также запечатлел на фото, которые вы видите ниже, наш постоянный фотокорреспондент oiler_gera.
Источник: zpravy-domaci-demonstrace
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