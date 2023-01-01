Российский бизнесмен хочет построить жилые дома в пражском парке

​Вместо бассейна в природном парке Дивока Шарка в Праге российский бизнесмен Алексей Захаров планирует построить несколько домов - три двухэтажных и один трехэтажный. В то время как местное объединение критикует план застройки и считает его незаконным, а мэр Праги 6 написал, что ему нравится проект.

Российский бизнесмен Алексей Захаров стал известен как владелец замка в Дольни-Олешнице. В 2011 году СМИ сообщили о его издевательствах над местными жителями. Сгорела теплица владельца сада, отказавшегося продать землю Захарову, а на самого владельца несколько раз нападали неизвестные мужчины. Общедоступный замок и популярная туристическая достопримечательность превратились в неприступную крепость, окруженную колючей проволокой.

Ассоциация Šárecká údolí опасается, что аналогичная участь ожидает и бывший пражский бассейн в Шарецком природном парке. Компания Захарова Great Parkland четыре года назад купила в Чехии 30 тысяч квадратных метров земли. Захаров заплатил 14 миллионов крон за участок земли в одном из самых прибыльных районов столицы, который является частью природного парка Шарецке Удоли.

По территориальному плану это незастроенная территория. Точнее: «Территория с ограниченной застройкой, используемая для рекреации, отдыха, познавательной, познавательной и спортивной деятельности на природе, существенно не нарушающая природный характер местности и основную часть которой составляет зелень».

С 1930-х по 2002 год на этом месте располагался общественный бассейн. По закону на этой территории могут быть созданы только новые озеленения, зоны отдыха, естественные бассейны, открытые бассейны в естественной среде, жилые луга или открытые спортивные площадки без оборудования. План зонирования также допускает некоторые небольшие конструкции — например, чтобы у бассейна можно было расположить закусочную или кабинки для переодевания.

Но у Захарова совсем другие мысли. На своей территории он хочет создать небольшое озеро, окруженное четырьмя большими жилыми домами, с помпезным названием Resort Jeseter. Предполагается, что многоэтажные дома будут выполнять роль «фона» для озера, в котором туристы смогут, например, половить рыбу.

Подробности можно прочитать в заявлении на получение разрешения на строительство, которое в настоящее время ожидает одобрения в строительном управлении Праги 6. Высота основного из четырех зданий составляет почти 11 метров. Трехэтажный дом площадью 713 квадратных метров рассчитан на 8 спальных мест. Три других двухэтажных дома инвестор описывает как «бунгало» с общей вместимостью 12 спальных мест.

«С самого начала застройщик пытался разместить де-факто гостиницу на двадцать мест в четырех корпусах, плюс ресторан. Эти постройки вообще не нужны для работы так называемого пруда. Все переворачивает с ног на голову: то, что условно допустимо в качестве дополнительной функции, он строит как основное здание», — говорит Давид Птачек, председатель ассоциации Šárecké údolí.

Он представляет 4 8соседей из Шарецкого Удоли, среди которых, кстати, мэр Праги Богуслав Свобода, которые пытаются помешать строительству. Они не хотят, чтобы на месте бывшего бассейна была построена роскошная резиденция скандально известного бизнесмена.

Президент ассоциации утверждает, что проект российского бизнесмена пользуется политической поддержкой местной мэрии. Об этом свидетельствует, например, переписка по электронной почте с тогдашним заместителем мэра по вопросам территориального развития Якубом Стареком, нынешним мэром Праги 6.

«Дэвид, я слышал об этом проекте и видел его. Мне это очень нравится. Мне нравится идея возвращения воды на место. Здания маленькие, и я бы предпочел, чтобы были попытки построить несколько квартир», — написал Старек, тогдашний советник по территориальному планированию, председателю ассоциации Šárecké údolí в сентябре 2021 года.

По словам архитектора и местного представителя Евы Смутной, которая в то время была частью коалиции в Праге 6 за TOP 09, строительство явно противоречит правилам.

«Это незастроенный район, там не место строительству подобного масштаба. Может быть что-то похожее на бассейн в Дивоке Шарке, но не этот», — говорит Смутна.

Сегодня Смутна в оппозиции. Она сказала, что узнала о строительстве только сейчас, от ассоциации Šárecké údolí.

«В то время Старек был советником по территориальному развитию. Если говорить прямо, у него наверняка был какой-то интерес. Было бы хорошо, если бы это обсуждалось на комиссии по территориальному развитию, туда и идут все подобные стройки. Но этого не произошло», — напоминает Смутна.

Источник: seznamzpravy.cz

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