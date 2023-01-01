Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Украинские беженцы в Чехии должны получить новые полисы медицинского страхования

Украинские беженцы в Чехии должны получить новые полисы медицинского страхования

Партнер рубрики:
Новости 420on
27 февраля
19:42
1365
Беженцы из Украины, которые хотят остаться в чешской системе медицинского страхования, должны получить новый страховой полис до конца марта.

Украинские беженцы в Чехии должны получить новые полисы медицинского страхования

Взрослые, которые находятся в Чехии более 150 дней, должны также сообщить страховой компании, будут ли они продолжать оплачивать собственную страховку, имеют ли они работу и ухаживают ли за маленькими детьми. Об этом после заседания правления заявили представители страховой компании VZP.

Изменения связаны с законом lex Ukraine, который вводит возможность продления годовой визы временной защиты. Необходимым условием является регистрация на сайте Министерства внутренних дел. Для продления на целый год необходимо личное посещение отделения Департамента по вопросам убежища и миграционной политики министерства.

«Пропорционально продлению временной защиты будет продлено действие медицинской страховки», - сказала заместитель председателя совета директоров страховой компании, депутат Михаэла Матоушкова (STAN).

Беженцы получают от страховых компаний не пластиковую карточку, а распечатанный бумажный бланк. Они также могут оформить новый полис в режиме онлайн на сайте VZP, где зарегистрировано более 85% украинцев. Его можно распечатать или сохранить в электронном виде, например, на мобильном телефоне для предъявления в медицинском учреждении. «Подать заявление на выдачу нового полиса необходимо до истечения срока действия предыдущего», —сказала Матоушкова.

В общей сложности в Чешской Республике в системе медстрахования зарегистрировано около 422 000 беженцев, из которых, по данным на конец февраля этого года, 365 000 зарегистрированы в VZP, а еще 57 000 - в других медицинских страховых компаниях. Страховые взносы за них оплачиваются из государственного бюджета, для большинства взрослых — в течение 150 дней, для детей, пожилых людей или матерей, ухаживающих за маленькими детьми, — пока действует виза. Остальные обязаны сообщать страховой компании, работают ли они или продолжают платить страховые взносы самостоятельно. Из 218 000 человек, охваченных VZP, около 185 000 уже сообщили эту информацию страховщику. По словам председателя VZP Тома Филиппа, вполне вероятно, что большинство остальных уже покинули страну.

В прошлом году VZP заплатила 1,75 млрд крон за медицинское обслуживание застрахованных беженцев, а за весь год с начала войны расходы оцениваются в 2,15 млрд крон. Больше всего денег страховая компания потратила на общие осмотры людей без проблем со здоровьем, которые необходимы, например, при поступлении на работу или при записи детей в детский сад.

С июля в Чехии будут ужесточены условия получения гуманитарного пособия, выплачиваемого украинским беженцам, оно станет более адресным. Выплата так называемого пособия солидарности для семей, которые предоставили беженцам свое жилье, также будет производиться по новым правилам. Изменения будут внесены правительственной поправкой к закону lex Ukraine, которая уже одобрена парламентом.

Источник: seznamzpravy.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

 

Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
27 февраля
17:38
1747
Жизнь
Худшее состояние экологии в ЕС? Что происходит с Чехией
Assets
27 февраля
16:49
2168
Жизнь
Как просить повышения зарплаты во время инфляции? 8 советов от чешского Forbes
Assets
27 февраля
16:01
1259
Жизнь
Развенчиваем 14 мифов о Чехии среди беженцев
Assets
27 февраля
15:51
667
Общество
В Чехию пришла вторая волна гриппа
Последние новости:
Assets
27 февраля
15:51
667
Общество
В Чехию пришла вторая волна гриппа
Assets
27 февраля
14:10
1024
Экономика
Утром стулья, вечером деньги? В Донбассе обнаружили магазин с «чешской» мебелью
Assets
27 февраля
13:21
746
Общество
Иностранец в Чехии платил «киношными» евро, теперь ему грозит тюрьма
Assets
27 февраля
11:10
617
Экономика
В Чехии можно было увидеть северное сияние
Assets
27 февраля
10:03
1385
Экономика
Минфин Чехии собирается отменить налоговые льготы для предпринимателей
Assets
27 февраля
08:47
1355
Общество
Чешские ремесленники перемещаются за границу. Больше денег, лучше условия
Assets
26 февраля
22:07
1845
Политика
Петр Павел: война может превратиться в затяжной конфликт
Assets
26 февраля
16:40
924
Экономика
В Чехии гарантийный фонд выплатил компенсации 98% клиентам Sberbank CZ
Assets
26 февраля
09:46
1685
Политика
25 февраля тысячи людей в Праге выразили поддержку Украине. Выступил и Петр Павел
Assets
25 февраля
17:10
1059
Экономика
В Чехии увеличат штраф за парковку автомобиля, блокирующего движение трамвая


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес