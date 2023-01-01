Украинские беженцы в Чехии должны получить новые полисы медицинского страхования

Беженцы из Украины, которые хотят остаться в чешской системе медицинского страхования, должны получить новый страховой полис до конца марта.

Взрослые, которые находятся в Чехии более 150 дней, должны также сообщить страховой компании, будут ли они продолжать оплачивать собственную страховку, имеют ли они работу и ухаживают ли за маленькими детьми. Об этом после заседания правления заявили представители страховой компании VZP.

Изменения связаны с законом lex Ukraine, который вводит возможность продления годовой визы временной защиты. Необходимым условием является регистрация на сайте Министерства внутренних дел. Для продления на целый год необходимо личное посещение отделения Департамента по вопросам убежища и миграционной политики министерства.

«Пропорционально продлению временной защиты будет продлено действие медицинской страховки», - сказала заместитель председателя совета директоров страховой компании, депутат Михаэла Матоушкова (STAN).

Беженцы получают от страховых компаний не пластиковую карточку, а распечатанный бумажный бланк. Они также могут оформить новый полис в режиме онлайн на сайте VZP, где зарегистрировано более 85% украинцев. Его можно распечатать или сохранить в электронном виде, например, на мобильном телефоне для предъявления в медицинском учреждении. «Подать заявление на выдачу нового полиса необходимо до истечения срока действия предыдущего», —сказала Матоушкова.

В общей сложности в Чешской Республике в системе медстрахования зарегистрировано около 422 000 беженцев, из которых, по данным на конец февраля этого года, 365 000 зарегистрированы в VZP, а еще 57 000 - в других медицинских страховых компаниях. Страховые взносы за них оплачиваются из государственного бюджета, для большинства взрослых — в течение 150 дней, для детей, пожилых людей или матерей, ухаживающих за маленькими детьми, — пока действует виза. Остальные обязаны сообщать страховой компании, работают ли они или продолжают платить страховые взносы самостоятельно. Из 218 000 человек, охваченных VZP, около 185 000 уже сообщили эту информацию страховщику. По словам председателя VZP Тома Филиппа, вполне вероятно, что большинство остальных уже покинули страну.

В прошлом году VZP заплатила 1,75 млрд крон за медицинское обслуживание застрахованных беженцев, а за весь год с начала войны расходы оцениваются в 2,15 млрд крон. Больше всего денег страховая компания потратила на общие осмотры людей без проблем со здоровьем, которые необходимы, например, при поступлении на работу или при записи детей в детский сад.

С июля в Чехии будут ужесточены условия получения гуманитарного пособия, выплачиваемого украинским беженцам, оно станет более адресным. Выплата так называемого пособия солидарности для семей, которые предоставили беженцам свое жилье, также будет производиться по новым правилам. Изменения будут внесены правительственной поправкой к закону lex Ukraine, которая уже одобрена парламентом.

Источник: seznamzpravy.cz

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