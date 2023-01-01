Треть украинских беженцев планируют вернуться домой

Это следует из опроса, проведенного Агентством ЕС по основным правам (FRA) в десяти странах ЕС в конце августа - начале сентября прошлого года.
Опрос включает в себя ответы около 14 500 человек. Опрос также показал, что почти 38% женщин и 45% украинских беженцев в Чешской Республике на момент опроса имели оплачиваемую работу. 78% респондентов в Чехии имели проблемы с тем, чтобы свести концы с концами.
В Чехии проживает самое большое количество украинских военных беженцев на душу населения. За более чем год с момента вторжения российской армии в Украину 24 февраля прошлого года Министерство внутренних дел выдало визы временной защиты более чем 490 000 беженцам. Около трети из них - дети. По оценкам МВД, 20% из них уже вернулись домой в Украину.
Более точные данные о том, сколько беженцев на самом деле находится в Чешской Республике, будут получены после продления временных виз на один год. К 20 февраля зарегистрировались 230 000 беженцев, для продления у них есть время до конца марта. Согласно опросу Международной организации по миграции (МОМ), почти 75% беженцев из Украины планировали вернуться домой осенью прошлого года.
Отчет основан на опросах, проведенных в Болгарии, Чешской Республике, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, Польше, Румынии, Словакии и Испании. Опрос беженцев проводился с 22 августа по 29 сентября 2022 г. В Чешской Республике в опросе принял участие 671 украинец в возрасте от 12 лет и старше, 90% респондентов - женщины и дети.
Источник: novinky.cz
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