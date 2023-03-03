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В Праге две девочки попали под трамвай

В Праге две девочки попали под трамвай

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Новости 420on
03 марта
18:02
704
​Две девочки пострадали в результате столкновения с трамваем в центре Праги днем 3 марта. Одна из них получила серьезные травмы и потеряла ногу.

В Праге две девочки попали под трамвай

Авария произошла на улице Йиндржишска около пяти часов вечера. Детей пришлось спасать пожарным.

На место происшествия выехали две бригады скорой помощи, врач и инспектор. 

"Девятилетняя девочка получила серьезную трамву нижней конечности. Парамедики ввели девочку в искусственный сон и оказали ей медицинскую помощь. Другая девочка получила травму колена, а у взрослой женщины острая стрессовая реакция", - сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Почтова.

Из-за аварии транспортная компания приостановила движение трамваев №№ 3, 5, 6, 9, 14 и 24 на участке Вацлавске намести - Йиндржишска. Движение было восстановлено примерно в 17.30.

Пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина сообщил, что сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии. Однако подробностей на данный момент нет.

Источник: novinky.cz



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