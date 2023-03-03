Водитель-иностранец в Чехии пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле

Утром 4 марта погоня на в пражском районе Штербоголы закончилась аварией: полицейские преследовали автомобиль, числившийся в угоне. Полицейские автомобили перекрыли дорогу, однако находившийся за рулем водитель-иностранец прорвался через них, а затем врезался в два других автомобиля. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие.

"Сотрудники полиции заметили разыскиваемый автомобиль и попытались его остановить", - сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ричард Грдина. Однако водитель, который, по словам пресс-секретаря, был иностранцем, отказался остановиться, и началась погоня.

"Были применены меры принуждения и огнестрельное оружие, прозвучало несколько выстрелов", - сказал Грдина, добавив, что автомобиль проехал еще несколько сотен метров. По его словам, машина врезалась в два других автомобиля. Водитель был задержан и доставлен в больницу. Следователи уголовного розыска изучают обстоятельства дела.

Судя по фотографиям, у BMW, которым управлял иностранец, литовские регистрационные знаки.

По словам пресс-секретаря полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник: ceskenoviny.cz

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