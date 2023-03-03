Водитель-иностранец в Чехии пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле

"Сотрудники полиции заметили разыскиваемый автомобиль и попытались его остановить", - сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ричард Грдина. Однако водитель, который, по словам пресс-секретаря, был иностранцем, отказался остановиться, и началась погоня.
"Были применены меры принуждения и огнестрельное оружие, прозвучало несколько выстрелов", - сказал Грдина, добавив, что автомобиль проехал еще несколько сотен метров. По его словам, машина врезалась в два других автомобиля. Водитель был задержан и доставлен в больницу. Следователи уголовного розыска изучают обстоятельства дела.
Судя по фотографиям, у BMW, которым управлял иностранец, литовские регистрационные знаки.
По словам пресс-секретаря полиции, в результате инцидента никто не пострадал.
Источник: ceskenoviny.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь
Актуальное:
— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook