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Пешеходы в Чехии не пропустили на переходе машину скорой помощи

Пешеходы в Чехии не пропустили на переходе машину скорой помощи

Партнер рубрики:
Новости 420on
06 марта
19:19
238
Машина скорой помощи с проблесковыми маяками направлялась к перекрестку, но в последний момент водитель вынужден был остановиться перед пешеходным переходом, потому что дорогу стала переходить группа пешеходов. Эта опасная ситуация была снята очевидцем в Пелгржимове, и видео стало вирусным в социальных сетях. Спасатели качают головой над безрассудством пешеходов, а полиция расследует этот случай на предмет правонарушения.

Пешеходы в Чехии не пропустили на переходе машину скорой помощи

Видеозапись была сделана в середине февраля, и ее достоверность подтвердил в Петр Яначек, пресс-секретарь службы скорой помощи Высочины. Инцидент произошел на пересечении улиц Прубежной и Гумполецкой.

Спасатели узнали о видеозаписи через социальные сети. По словам пресс-секретаря, запись непосредственно из машины скорой помощи уже недоступна, а их коллеги нигде не сообщали об инциденте.

Невероятные кадры были сделаны водителем в Пельгржимове. Пешеход буквально выбежал на пешеходный переход перед сигналящей машиной скорой помощи. Невероятно, но к этой женщине присоединилась целая группа других людей, которые спокойно переходили дорогу вместе с ней. 

Яначек назвал поведение людей на видео совершенно непонятным. "С парамедиками случается, что кто-то случайно перебегает им дорогу, но чтобы целая группа людей вышла на пешеходный переход таким образом, такое случается редко", - сказал пресс-секретарь.

Внутри машины медики оказывали помощь пациенту с серьезными проблемами со здоровьем."Согласно временным данным с видеозаписи, экипаж, вероятно, перевозил в больницу пациента с неврологическим заболеванием", - сказал Яначек.

Пресс-секретарь полиции Михаэла Леброва сообщила, что дело расследуется по подозрению в нарушении правил дорожного движения, за которое пешеходам грозит штраф до 2500 крон.

Источник: .novinky.cz

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