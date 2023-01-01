Пешеходы в Чехии не пропустили на переходе машину скорой помощи

Видеозапись была сделана в середине февраля, и ее достоверность подтвердил в Петр Яначек, пресс-секретарь службы скорой помощи Высочины. Инцидент произошел на пересечении улиц Прубежной и Гумполецкой.
Спасатели узнали о видеозаписи через социальные сети. По словам пресс-секретаря, запись непосредственно из машины скорой помощи уже недоступна, а их коллеги нигде не сообщали об инциденте.
Невероятные кадры были сделаны водителем в Пельгржимове. Пешеход буквально выбежал на пешеходный переход перед сигналящей машиной скорой помощи. Невероятно, но к этой женщине присоединилась целая группа других людей, которые спокойно переходили дорогу вместе с ней.
Яначек назвал поведение людей на видео совершенно непонятным. "С парамедиками случается, что кто-то случайно перебегает им дорогу, но чтобы целая группа людей вышла на пешеходный переход таким образом, такое случается редко", - сказал пресс-секретарь.
Внутри машины медики оказывали помощь пациенту с серьезными проблемами со здоровьем."Согласно временным данным с видеозаписи, экипаж, вероятно, перевозил в больницу пациента с неврологическим заболеванием", - сказал Яначек.
Пресс-секретарь полиции Михаэла Леброва сообщила, что дело расследуется по подозрению в нарушении правил дорожного движения, за которое пешеходам грозит штраф до 2500 крон.
Источник: .novinky.cz
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