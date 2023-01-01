Спорную Bandera party в Чехии переименовали

​Украинские дискотеки, проводившиеся в пльзеньском клубе "Арена" под скандальным названием Bandera party, изменили свое название. Первоначально название относилось к лидеру украинских националистов времен Второй мировой войны Степану Бандере и вызвало скандал в социальных сетях. Этим вопросом занялась полиция, против вечеринок также выступил городской совет.

Сейчас на странице мероприятия в Facebook появился пост с извинениями и информацией о смене названия Bandera party на Ukrainian Party.

"Мы приносим извинения всем, кого оскорбило первоначальное название. Мы не понимали, сколько эмоций вызывает личность С. Бандеры у части чешского общества. Мы видим в нем борца за независимую и демократическую Украину против сталинской советской диктатуры и узника, арестованного нацистским гестапо. Но мы не можем игнорировать его теневую сторону и ужасающие действия некоторых его последователей", - говорится в заявлении.

Организаторы мероприятия также заявили в объявлении, что не хотят вступать в историческую полемику, но и не хотят провоцировать кого-либо в Чехии - отсюда и изменение названия.

"В прошлом мы организовывали это мероприятие без интереса со стороны СМИ, оно проходило как обычная танцевальная вечеринка, и многие наши чешские друзья принимали в нем участие. Мы живем в Чехии уже много лет и очень ценим здешних людей. Еще раз приносим извинения за название мероприятия, которое вызвало столько эмоций, ненависти, историй и неправды. Мы желаем Украине и Чехии мира и спокойствия без фашизма и нацизма", - говорится в заявлении организаторов мероприятия.

По словам пресс-секретаря полиции Дагмар Брожовой, полиция все еще разбирается в этом деле, проводит расследование и оценивает все обстоятельства.

Организаторы ранее заявляли в Интернете, что мероприятие проводилось в первую очередь в поддержку вооруженных сил Украины.

По их словам, средства, вырученные от дискотеки, которая состоялась 14 января, были использованы для покупки спальных мешков, термобелья, матрасов, средств личной гигиены и препаратов первой помощи для армии.

Источник: novinky.cz

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