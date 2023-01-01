15 активистов перекрыли главную транспортную магистраль Праги в час пик

Протестующие отправились в 8 часов утра с Вышеграда в сторону Национального музея с транспарантами "30 в Праге" или "Присоединяйся, пока не поздно". Они были одеты в светоотражающие жилеты и шли по правой и средней полосе, в то время как левая полоса была открыта для проезда транспорта. Водители сигналили и кричали им. Их протест закончился примерно через час у музея.
Следующая акция запланирована на пятницу, 10 марта.
Протесты организованы инициативой "Последнее поколение" под названием "30 за Прагу", которая борется за свободные от автомобилей улицы. Она требует, чтобы политики и руководители мэрии ввели в Праге ограничение максимальной скорости в 30 км/час.
По их мнению, это повысит безопасность, сократит выбросы и улучшит здоровье людей. Например, Париж и Брюссель уже сделали это.
О протестах должным образом сообщается в мэрию. Власти лишь оценили, соответствует ли уведомление всем требованиям, соблюдены ли сроки и не пересекается ли протест с другой акцией.
Полиция не одобряет подобные акции на магистральных дорогах. Однако последнее слово остается за муниципалитетом, который может запретить митинг или изменить, например, маршрут шествия.
Источник: novinky.cz
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