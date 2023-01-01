Самый опасный перекресток находится на площади И. П. Павлова в Праге

Самый опасный перекресток в Чехии находится в Праге на площади И. П. Павлова. За последние два года на нем произошло 103 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 13 человек, а ущерб от них превзошел 15 миллионов крон. Другие опасные перекрестки находятся, например, в Усти-над-Лабем и Градце-Кралове.

Наиболее распространенными причинами аварий на оживленных городских перекрестках являются отказ уступить дорогу, несоблюдение безопасной дистанции или проезд на красный свет. Так же обстоят дела и на площади И. П. Павлова в Праге, где главная дорога с очень интенсивным движением пересекается с перпендикулярной улицей Ечна и маршрутами трамваев.

«Водители здесь должны быть предельно осторожны. Если они полностью посвятят себя вождению, соблюдению безопасной дистанции и т. д., это поможет сократить количество аварий, которые здесь происходят», — сказал Ян Чалас из компании DataFriends, оператора портала аварий.

Пересечение улиц Пржиставни и Пршедмости у моста Доктора Эдварда Бенеша в Усти-над-Лабем тоже относится к особо опасным местам. Загруженная четырехполосная дорога № 62, идущая вдоль течения реки, здесь сужается в дорогу № 30, соединенную с улицей Пржедмости. Все усложняет соединение проезжей части с находящимся рядом мостом. За два года здесь произошло 35 аварий, 10 человек получили ранения, а ущерб превысил 4 млн крон. Наиболее распространенной причиной было несоблюдение безопасной дистанции.

В Градце-Кралове водители чаще всего разбиваются на городской кольцевой дороге на пересечении улиц Пильначкова и Академика Бедрны. За последние два года там произошло 19 аварий, в которых пострадали 10 человек, а ущерб составил более 3 млн крон. «А причина? Наверное, самая фатальная для перекрестков — проезд на красный свет», — говорится в сообщении.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook