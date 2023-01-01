В Чехии украинец убил свою подругу, начался суд

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в общежитии в Старе Седло Таховского района. "После словесной и физической перепалки обвиняемый дважды ударил жертву кухонным ножом в шею и грудь с намерением убить ее", - сказал прокурор Мартин Рыкл.
Он сказал, что оба находились под воздействием алкоголя. Женщина не выжила после нападения. У нее остались двое малолетних детей, но обвиняемый не является их отцом. Опекун несовершеннолетних требует, чтобы Охват выплатил 3 миллиона крон в качестве компенсации морального ущерба.
После оглашения обвинительного заключения адвокат заявил, что его клиент хотел бы заключить с прокурором соглашение о признании вины, которое включало бы готовность принять иск представителя детей жертвы. Председательствующий судья Томаш Бучек дал обеим сторонам время на переговоры до 20 марта и принял решение только о продлении срока содержания под стражей.
Прокурор заявил, что готов сократить срок заключения Охвата на один год из предложенных десяти, если будет подписано соглашение о признании вины, на которую, по словам его адвоката, подсудимый согласится.
Источник: novinky.cz
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