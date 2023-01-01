Активисты снова перекрыли главную магистраль Праги в утренний час пик

Активисты утром 10 марта снова вышли на главную магистраль в центре Праги, чтобы бороться за ограничение скорости в мегаполисе до 30 км/ч . Как и 8 марта, они направились от Вышеграда к Национальному музею. Акция протеста согласована.

Активисты отправились от станции метро около 8:00 утра и продолжают движение по правой и средней полосам в сторону центра. За ходом акции наблюдает полиция.

Протестующие уже проходили тем же маршрутом в среду, тогда их собралось около 15 человек, но сейчас их немного больше. На прошлой неделе они пришли с противоположной стороны.

Протесты организованы инициативой «Последнее поколение» под названием «30 за Прагу», которая борется за свободные от автомобилей улицы. Она требует, чтобы политики и руководители мэрии ввели в Праге ограничение максимальной скорости в 30 км/час.

По их мнению, это повысит безопасность, сократит выбросы и улучшит здоровье людей. Например, Париж и Брюссель уже сделали это.

О протестах должным образом сообщается в мэрию. Власти лишь оценивают, соответствует ли уведомление всем требованиям, соблюдены ли сроки и не пересекается ли протест с другой акцией.

Полиция не одобряет акции на магистральных дорогах. Однако последнее слово остается за муниципалитетом, который может запретить митинг или изменить маршрут шествия.

Источник: novinky.cz

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