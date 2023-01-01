Активисты снова перекрыли главную магистраль Праги в утренний час пик

Активисты отправились от станции метро около 8:00 утра и продолжают движение по правой и средней полосам в сторону центра. За ходом акции наблюдает полиция.
Протестующие уже проходили тем же маршрутом в среду, тогда их собралось около 15 человек, но сейчас их немного больше. На прошлой неделе они пришли с противоположной стороны.
Протесты организованы инициативой «Последнее поколение» под названием «30 за Прагу», которая борется за свободные от автомобилей улицы. Она требует, чтобы политики и руководители мэрии ввели в Праге ограничение максимальной скорости в 30 км/час.
По их мнению, это повысит безопасность, сократит выбросы и улучшит здоровье людей. Например, Париж и Брюссель уже сделали это.
О протестах должным образом сообщается в мэрию. Власти лишь оценивают, соответствует ли уведомление всем требованиям, соблюдены ли сроки и не пересекается ли протест с другой акцией.
Полиция не одобряет акции на магистральных дорогах. Однако последнее слово остается за муниципалитетом, который может запретить митинг или изменить маршрут шествия.
Источник: novinky.cz
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