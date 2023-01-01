Участники антиправительственной демонстрации в Праге пытались ворваться в Национальный музей, чтобы снять украинский флаг

После антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади некоторые протестующие направились к Национальному музею, где попытались ворваться в здание. Они требовали снять со здания флаг Украины. Полиция задержала 18 человек.

Десятки людей пытались ворваться в здание Национального музея в Праге около 18:00. Протестующие требовали убрать украинский флаг со здания. Полиция призвала участников уйти и предупредили через мегафон, что могут быть применены принудительные меры.

«После акции обострилась ситуация перед Национальным музеем, где мы неоднократно призывали протестующих отказаться от намерения силой ворваться в музей. Мы задержали 18 человек на месте за неподчинение призыву. Двое коллег получили ранения во время операции и доставлены в больницу», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.

Около 19:00 ситуация уже была под контролем. Демонстранты разошлись, вход в Национальный музей охраняют полицейские.

Тысячи людей собрались на Вацлавской площади в Праге в субботу днем ​​на демонстрацию “Чехия против бедности”. Протестующие заполнили половину Вацлавской площади с флагами Чехии и транспарантами, призывающими к отставке правительства.

«Сегодня мы собрались вместе, чтобы противостоять этой беде. Чтобы этой страной больше никогда не правили интересы транснациональных корпораций, а чтобы нами управляло правительство, которое будет ставить интересы граждан Чешской Республики на первое место», — сказал организатор демонстрации Йиндржих Райхл.

По его словам, если правительство до 10 апреля не примет требования протестующих или не уйдет в отставку, следующая акция протеста состоится 16 апреля.

«Наша столица — не Брюссель, не Вашингтон, не Москва и не Киев, наша столица — Прага, а наша страна называется Чехия», — заявила сенатор Яна Звиртек Гамплова.

Райхл ранее заявлял, что обнищание Чехии происходит в основном из-за саморазрушительной энергетической политики Евросоюза, которую бездумно продвигает чешское правительство.

Источник: novinky.cz

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