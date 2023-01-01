Декан Высшей школы экономики отрицает, что участвовал в антиправительственной демонстрации в Праге

​Декан Высшей школы экономики (ВШЭ) Мирослав Шевчик участвовал в инциденте, когда протестующие хотели сорвать флаг Украины с Национального музея в Праге. Это подтверждают материалы видео- и фотофиксации. Сам Шевчик сказал, что просто шел мимо. Обстоятельства происшествия выясняет ректор ВШЭ.

Часть участников антиправительственной демонстрации 11 марта призвала сорвать флаг Украины со здания Национального музея. Они проигнорировали требование полиции прекратить акцию и покинуть территорию перед зданием музея, в результате на лестнице перед музеем произошли столкновения и драки. Толпа на противоположной стороне улицы кричала полиции «Позор!» и «Наших бьют!».

Пресс-секретарь ВШЭ Вера Коукалова сообщила, что ректор вуза Петр Дворжак хочет встретиться с Шевчиком уже в понедельник.

«Позиция декана уже давно спорная и вчерашнее выступление не стало исключением. Хотя декан так думает, его частные мнения и действия не могут быть отделены от того факта, что он занимает государственную должность», — написала Коукалова.

В воскресенье декан Мирослав Шевчик изложил свою версию того, как произошло столкновение с полицией — по его словам, он попал в драку по сути случайно. Он якобы был в субботу на встрече с семьей, откуда шел по Вацлавской площади.

«Ко мне подошел человек, у которого была разбита голова, и спросил, не помогу ли я ему, что делать, что на него напала полиция», — сказал Шевчик. С этим человеком Шевчик пришел к Национальному музею, где пострадавший показал, кто именно из полицейских на него напал. Вскоре после этого Шевчик поговорил с членами антиконфликтной группы и, спускаясь по лестнице, столкнулся с полицией.

«Они толкнули меня к стене, затем я встал и ушел нормально. Я не принимал участия акции по снятию флага или чем-то подобном», — сказал Шевчик. Ту же версию он хочет рассказать ректору Дворжаку в понедельник.

18 человек, которые в субботу столкнулись с полицией возле Национального музея из-за вывешенного украинского флага, а затем не подчинились их призывам, подозреваются в правонарушении и могут быть оштрафованы.

Один из участников антиправительственной акции 11 марта задержан по подозрению в совершении преступления. Судя по фотографиям с демонстрации, у мужчины на рюкзаке была буква Z, которая используется российской армией во время войны в Украине, а на рукаве — логотип российской военной группировки «Вагнер».

После столкновения с демонстрантами врачи оказали медицинскую помощь двоим полицейским, которые получили травмы. «Один из полицейских все еще находится в больнице», — добавила Сиржиштова.

Источник: seznamzpravy.cz

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