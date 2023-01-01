Декан Высшей школы экономики отрицает, что участвовал в антиправительственной демонстрации в Праге

Часть участников антиправительственной демонстрации 11 марта призвала сорвать флаг Украины со здания Национального музея. Они проигнорировали требование полиции прекратить акцию и покинуть территорию перед зданием музея, в результате на лестнице перед музеем произошли столкновения и драки. Толпа на противоположной стороне улицы кричала полиции «Позор!» и «Наших бьют!».
Пресс-секретарь ВШЭ Вера Коукалова сообщила, что ректор вуза Петр Дворжак хочет встретиться с Шевчиком уже в понедельник.
«Позиция декана уже давно спорная и вчерашнее выступление не стало исключением. Хотя декан так думает, его частные мнения и действия не могут быть отделены от того факта, что он занимает государственную должность», — написала Коукалова.
В воскресенье декан Мирослав Шевчик изложил свою версию того, как произошло столкновение с полицией — по его словам, он попал в драку по сути случайно. Он якобы был в субботу на встрече с семьей, откуда шел по Вацлавской площади.
«Ко мне подошел человек, у которого была разбита голова, и спросил, не помогу ли я ему, что делать, что на него напала полиция», — сказал Шевчик. С этим человеком Шевчик пришел к Национальному музею, где пострадавший показал, кто именно из полицейских на него напал. Вскоре после этого Шевчик поговорил с членами антиконфликтной группы и, спускаясь по лестнице, столкнулся с полицией.
«Они толкнули меня к стене, затем я встал и ушел нормально. Я не принимал участия акции по снятию флага или чем-то подобном», — сказал Шевчик. Ту же версию он хочет рассказать ректору Дворжаку в понедельник.
18 человек, которые в субботу столкнулись с полицией возле Национального музея из-за вывешенного украинского флага, а затем не подчинились их призывам, подозреваются в правонарушении и могут быть оштрафованы.
Один из участников антиправительственной акции 11 марта задержан по подозрению в совершении преступления. Судя по фотографиям с демонстрации, у мужчины на рюкзаке была буква Z, которая используется российской армией во время войны в Украине, а на рукаве — логотип российской военной группировки «Вагнер».
После столкновения с демонстрантами врачи оказали медицинскую помощь двоим полицейским, которые получили травмы. «Один из полицейских все еще находится в больнице», — добавила Сиржиштова.
Источник: seznamzpravy.cz
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