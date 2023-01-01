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Декан Высшей школы экономики отрицает, что участвовал в антиправительственной демонстрации в Праге

Декан Высшей школы экономики отрицает, что участвовал в антиправительственной демонстрации в Праге

Партнер рубрики:
Новости 420on
12 марта
14:07
609
​Декан Высшей школы экономики (ВШЭ) Мирослав Шевчик участвовал в инциденте, когда протестующие хотели сорвать флаг Украины с Национального музея в Праге. Это подтверждают материалы видео- и фотофиксации. Сам Шевчик сказал, что просто шел мимо. Обстоятельства происшествия выясняет ректор ВШЭ.

Декан Высшей школы экономики отрицает, что участвовал в антиправительственной демонстрации в Праге

Часть участников антиправительственной демонстрации 11 марта призвала сорвать флаг Украины со здания Национального музея. Они проигнорировали требование полиции прекратить акцию и покинуть территорию перед зданием музея, в результате на лестнице перед музеем произошли столкновения и драки. Толпа на противоположной стороне улицы кричала полиции «Позор!» и «Наших бьют!». 

Пресс-секретарь ВШЭ Вера Коукалова сообщила, что ректор вуза Петр Дворжак хочет встретиться с Шевчиком уже в понедельник.

«Позиция декана уже давно спорная и вчерашнее выступление не стало исключением. Хотя декан так думает, его частные мнения и действия не могут быть отделены от того факта, что он занимает государственную должность», — написала Коукалова.

В воскресенье декан Мирослав Шевчик изложил свою версию того, как произошло столкновение с полицией — по его словам, он попал в драку по сути случайно. Он якобы был в субботу на встрече с семьей, откуда шел по Вацлавской площади.

«Ко мне подошел человек, у которого была разбита голова, и спросил, не помогу ли я ему, что делать, что на него напала полиция», — сказал Шевчик. С этим человеком Шевчик пришел к Национальному музею, где пострадавший показал, кто именно из полицейских на него напал. Вскоре после этого Шевчик поговорил с членами антиконфликтной группы и, спускаясь по лестнице, столкнулся с полицией.

«Они толкнули меня к стене, затем я встал и ушел нормально. Я не принимал участия акции по снятию флага или чем-то подобном», — сказал Шевчик. Ту же версию он хочет рассказать ректору Дворжаку в понедельник.

18 человек, которые в субботу столкнулись с полицией возле Национального музея из-за вывешенного украинского флага, а затем не подчинились их призывам, подозреваются в правонарушении и могут быть оштрафованы.

Один из участников антиправительственной акции 11 марта задержан по подозрению в совершении преступления. Судя по фотографиям с демонстрации, у мужчины на рюкзаке была буква Z, которая используется российской армией во время войны в Украине, а на рукаве — логотип российской военной группировки «Вагнер».

После столкновения с демонстрантами врачи оказали медицинскую помощь двоим полицейским, которые получили травмы. «Один из полицейских все еще находится в больнице», — добавила Сиржиштова.

Источник: seznamzpravy.cz

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