ФОТО: недалеко от Праги горит цех по переработке древесины

Пожарные получили вызов в районе 3 часов в ночь на 13 марта. Была объявлена тревога третьего уровня. В 6:30 на месте происшествия 9 профессиональных и 12 добровольных подразделений. «В общей сложности 105 пожарных сейчас находятся на месте происшествия», — сообщили в пожарной службе.
В пресс-службе рассказали, что охлаждают соседние здания и используют высотное оборудование, а также специальное пожарное оборудование Cobra, чтобы взять ситуацию под контроль.
«Издалека виден густой дым, размер склада 30х80 метров, внутри также есть древесина», — рассказал представитель пожарных Томаш Бакаларж.
Сегодня утром городские власти сообщили в Facebook, что улица Масарика закрыта из-за пожара на территории компании Zavek.
«Мы рекомендуем не проветривать помещения», — заявили официальные представители. Лаборатория измеряет состояние воздуха на месте происшествия.
Источник: novinky.cz
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