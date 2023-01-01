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ФОТО: недалеко от Праги горит цех по переработке древесины

ФОТО: недалеко от Праги горит цех по переработке древесины

Партнер рубрики:
Новости 420on
13 марта
08:57
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Пожарные с раннего утра 13 марта участвуют в тушении пожара на деревообрабатывающем заводе в Челаковице в районе Прага-Восток. Информация об этом опубликована в Твиттере. Во время тушения пожара один добровольный пожарный получил легкие травмы.

ФОТО: недалеко от Праги горит цех по переработке древесины

Пожарные получили вызов в районе 3 часов в ночь на 13 марта. Была объявлена тревога третьего уровня. В 6:30 на месте происшествия 9 профессиональных и 12 добровольных подразделений. «В общей сложности 105 пожарных сейчас находятся на месте происшествия», — сообщили в пожарной службе.

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В пресс-службе рассказали, что охлаждают соседние здания и используют высотное оборудование, а также специальное пожарное оборудование Cobra, чтобы взять ситуацию под контроль.

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«Издалека виден густой дым, размер склада 30х80 метров, внутри также есть древесина», — рассказал представитель пожарных Томаш Бакаларж.

Сегодня утром городские власти сообщили в Facebook, что улица Масарика закрыта из-за пожара на территории компании Zavek.

«Мы рекомендуем не проветривать помещения», — заявили официальные представители. Лаборатория измеряет состояние воздуха на месте происшествия.

Источник: novinky.cz

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