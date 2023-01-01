Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Праге во время демонстрации мужчина подрался с водителем машины с украинскими номерами

В Праге во время демонстрации мужчина подрался с водителем машины с украинскими номерами

Партнер рубрики:
Новости 420on
14 марта
08:51
397
Один из участников субботней антиправительственной демонстрации выбежал на главную магистраль и повредил автомобиль с украинскими номерами. Согласно видео, распространенному в социальных сетях, мужчина по неизвестной причине сначала вступил в словесный конфликт с водителем, который затем вышел из машины, и они начали драться.

В Праге во время демонстрации мужчина подрался с водителем машины с украинскими номерами

"Один человек был задержан полицейскими за то, что выбежал на главную дорогу и повредил проезжавший мимо автомобиль с украинскими номерами", - сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.

По ее словам, сейчас этим делом занимаются следователи. "Юридическая квалификация дела будет определена", - сказала она без дальнейших подробностей.

На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлен момент, когда водитель белого автомобиля с украинскими номерами остановился перед пешеходным переходом на шоссе, вышел из машины и стал спорить с мужчиной в красной куртке. Затем мужчина напал на него, и завязалась драка. Через некоторое время водитель сел в свою машину и уехал, но нападавшему все же удалось его ударить. По данным полиции, он повредил машину.

Во время субботней демонстрации были задержаны 20 человек, а трое сотрудников полиции получили травмы и были доставлены в больницу.

Полиция сообщила, что в момент, когда митинг закончился и демонстранты, находившиеся у Национального музея, разошлись по домам, мужчина с мегафоном подстрекал участников, покидающих Вацлавскую площадь, пойти и снять украинский флаг со здания Национального музея.

"Несколько сотен человек вняли его призыву и решили войти в здание музея. Им не позволили это сделать сотрудники полиции. Однако агрессия этих лиц значительно возросла, поэтому было направлено подкрепление. Некоторые лица толкали полицейских, другие нападали на них с палками, на которых изначально были флаги", - описала пресс-секретарь на месте происшествия.

Мужчина с мегафоном был арестован, так как, по словам полиции, он неоднократно совершал правонарушения. Полиция также задержала людей, отказавшихся покинуть помещение, у одного из которых было обнаружено оружие (нунчаки).

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 

 



читайте по теме
Assets
14 марта
10:20
52830
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Assets
13 марта
15:11
3135
Общество
Взгляд в будущее: как изменится Пражская рыночная площадь
Assets
13 марта
14:46
1717
Экономика
Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях
Assets
13 марта
13:23
2100
Политика
БОЛЬШЕ ФОТО: Что происходило на антиправительственной демонстрации в Чехии
Последние новости:
Assets
14 марта
09:30
445
Общество
«Если бы я не оплата пошлины, я бы не понял» — чехи обнаружили, что у них дома зарегистрированы беженцы
Assets
13 марта
18:52
1398
Экономика
Минфин Чехии рассказал, сколько денег потратил в текущем году на помощь украинским беженцам
Assets
13 марта
15:56
1123
Общество
Ректор ВШЭ в Чехии призвал декана Шевчика уйти в отставку после столкновений с полицией у Национального музея
Assets
13 марта
14:29
432
Экономика
Люди в Чехии стали покупать чаще, но меньше
Assets
13 марта
13:23
2100
Политика
БОЛЬШЕ ФОТО: Что происходило на антиправительственной демонстрации в Чехии
Assets
13 марта
12:33
803
Экономика
Чехия изменила свое мнение и хочет дать шанс двигателям внутреннего сгорания для автомобилей
Assets
13 марта
10:57
1208
Экономика
Паника в США. Власти закрыли еще один банк, чтобы не подвергать опасности всю систему
Assets
13 марта
09:42
381
Политика
Петр Павел отправляется в свою первую зарубежную поездку в Словакию
Assets
13 марта
08:57
682
Общество
ФОТО: недалеко от Праги горит цех по переработке древесины
Assets
12 марта
18:35
933
Политика
Президент Чехии Петр Павел посетит Украину в апреле


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес