В Праге во время демонстрации мужчина подрался с водителем машины с украинскими номерами

"Один человек был задержан полицейскими за то, что выбежал на главную дорогу и повредил проезжавший мимо автомобиль с украинскими номерами", - сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.

По ее словам, сейчас этим делом занимаются следователи. "Юридическая квалификация дела будет определена", - сказала она без дальнейших подробностей.

На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлен момент, когда водитель белого автомобиля с украинскими номерами остановился перед пешеходным переходом на шоссе, вышел из машины и стал спорить с мужчиной в красной куртке. Затем мужчина напал на него, и завязалась драка. Через некоторое время водитель сел в свою машину и уехал, но нападавшему все же удалось его ударить. По данным полиции, он повредил машину.

Во время субботней демонстрации были задержаны 20 человек, а трое сотрудников полиции получили травмы и были доставлены в больницу.

Полиция сообщила, что в момент, когда митинг закончился и демонстранты, находившиеся у Национального музея, разошлись по домам, мужчина с мегафоном подстрекал участников, покидающих Вацлавскую площадь, пойти и снять украинский флаг со здания Национального музея.

"Несколько сотен человек вняли его призыву и решили войти в здание музея. Им не позволили это сделать сотрудники полиции. Однако агрессия этих лиц значительно возросла, поэтому было направлено подкрепление. Некоторые лица толкали полицейских, другие нападали на них с палками, на которых изначально были флаги", - описала пресс-секретарь на месте происшествия.

Мужчина с мегафоном был арестован, так как, по словам полиции, он неоднократно совершал правонарушения. Полиция также задержала людей, отказавшихся покинуть помещение, у одного из которых было обнаружено оружие (нунчаки).

Источник: novinky.cz

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