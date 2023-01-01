«Если бы не оплата пошлины, я бы не понял» — чехи обнаружили, что у них дома зарегистрированы беженцы

​Заявление о предоставлении временной защиты беженцам из Украины должно содержать справку о проживании, подписанную владельцем недвижимости, в которой проживает иностранец. Однако бывают ситуации, когда владелец даже не знает об этом.

В этом году при оплате местных налогов Петр Горчичка из Пардубицкого края обнаружил, что должен заплатить за большее количество людей, чем фактически проживает в его доме. При оплате коммунальных отходов, воды и канализации он должен был заплатить за одного лишнего человека.

Кроме пяти членов его семьи, в доме был прописан украинец, которого Горчичка никогда не видел.

После обхода всех официальных инстанций — от местного муниципального органа до полиции по делам иностранцев, Министерства внутренних дел и Генеральной инспекции сил безопасности — ему удалось добиться аннулирования регистрации иностранца.

«Если бы не оплата пошлины, я бы не разобрался. У меня больше никто не зарегистрирован, и мне нигде не сказали, кто и когда его зарегистрировал и кто снял с регистрации. Я даже не получил контактную информацию об этом человеке», — посетовал Горчичка.

Когда он попытался разрешить ситуацию через отдел клиентского центра Департамента по вопросам убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел, то получил лишь рекомендацию о том, как это сделать.

Аналогичная ситуация произошла и с Ленкой Стоховой из того же муниципалитета. «Если бы я не пошла платить за мусор, я бы даже не узнала об этом. В доме нас прописано пятеро, и я узнала, что шестой прописанный человек — иностранец. При этом я даже не знала, кто это», — рассказывает она о своем опыте.

«Я добилась удаления регистрации, но это было непросто», — добавляет Стохова.

«До того как законодательство установило практику, согласно которой заявление о предоставлении временной защиты иностранцам должно содержать справку о проживании, подписанную владельцем недвижимости, где проживает иностранец, были случаи, когда владельцы недвижимости не знали, что по их адресу зарегистрированы лица с временной защитой», — признает Ондржей Кратошка, пресс-секретарь Министерства внутренних дел.

Далее он описывает, как должен действовать владелец недвижимости в таком случае.

«Если у обладателя временной защиты в Чехии есть зарегистрированный адрес у владельца недвижимости, который не знает об этом факте, или если иностранец переезжает и не сообщает об этом сам, владелец недвижимости может аннулировать регистрацию», — говорит Кратошка.

Аннулирование адреса обладателей временной защиты можно осуществить тремя способами: лично в отделениях Региональных центров помощи по Украине, в офисах Департамента по вопросам убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел или в форме письменного заявления. Затем это заявление должно быть отправлено заказным письмом в соответствующее отделение Департамента по вопросам убежища и миграционной политики. В нем должна содержаться информация о зарегистрированном иностранце, такая как имя, фамилия, дата рождения, гражданство, а также информация о владельце жилья. Сюда входит адрес и подпись заявителя.

Источник: seznamzpravy.cz

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