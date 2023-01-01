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Студенты в Чехии проведут демонстрацию с требованием уволить декана Шевчика

Студенты в Чехии проведут демонстрацию с требованием уволить декана Шевчика

Партнер рубрики:
Новости 420on
14 марта
14:05
367
В Чехии студенты экономического факультета Высшей школы экономики (ВШЭ), которые требуют отставки декана Мирослава Шевчика, 15 марта проведут акцию протеста. Шевчик, которого также призвал покинуть пост ректор Петр Дворжак, пока еще не принял решение об окончании работы в вузе.

Студенты в Чехии проведут демонстрацию с требованием уволить декана Шевчика

По словам студентов, декан наносит вред всему вузу, поскольку, по их мнению, он «неоднократно нарушил этический кодекс».

На демонстрации, которая пройдет 15 марта ​​на площади перед ВШЭ, они намерены призвать академический сенат отправить декана в отставку.

«Мы по-прежнему не хотим, чтобы вы включали в преподавание свои политические взгляды, которые часто являются неуместными, дезинформативными и недостойными академических кругов», — говорится в материалах.

Шевчик появился на антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади в субботу, 11 марта, а также присутствовал при инциденте, когда несколько человек пытались проникнуть в здание Национального музея после окончания демонстрации. Шевчик утверждает, что оказался там случайно.

После того как в понедельник ректор ВШЭ призвал его рассмотреть вопрос об отставке к утру вторника, Шевчик попросил дополнительное время для принятия решения, так как некоторые преподаватели, с которыми он намерен обсудить этот вопрос, находятся на весенних каникулах.

Уволить декана по решению ректора вуза не так уж просто, поскольку сенат экономического факультета неоднократно поддерживал Шевчика.

Согласно закону об университетах, увольнение декана по требованию ректора возможно «только после предварительного заявления ученого сената факультета и с согласия сената государственного университета» при условии, что «декан не выполняет свои обязанности или наносит серьезный ущерб интересам университета и факультетов».

Источник: novinky.cz

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