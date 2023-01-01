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В Чехии 11-летний мальчик задушил сам себя. В трагедии обвиняют TikTok

В Чехии 11-летний мальчик задушил сам себя. В трагедии обвиняют TikTok

Партнер рубрики:
Новости 420on
16 марта
10:53
1045
​Ученик пятого класса начальной школы в Йичине случайно задушил себя дома поясом кимоно. Говорят, что активный дзюдоист попробовал опасную для жизни игру Blackout Challenge, которая в настоящее время распространяется через социальную сеть TikTok.

В Чехии 11-летний мальчик задушил сам себя. В трагедии обвиняют TikTok

Полиция пока отказывается комментировать трагическую смерть 11-летнего школьника из Йичина, который задушил себя дома поясом кимоно в феврале этого года. В СМИ появились предположения о том, что мальчик умер во время выполнения задания, размещенного в социальной сети TikTok.

«В связи с продолжающимся расследованием мы не будем публиковать дополнительную информацию по этому делу», — заявила Магдалена Влчкова, пресс-секретарь региональной полиции города Градец Кралове.

Один из местных учителей, хорошо знающий всю семью мальчика, считает это домыслами. «Я бы скорее сказал, что он просто дурачился. Он был таким бойким мальчиком с потребностью выплескивать лишнюю энергию, а не доказывать что-то самому себе. Страшно, что задушенного мальчика нашла сестра на несколько лет старше", - сказал учитель, по словам которого смерть мальчика в Йичине вызвала ажиотаж в социальных сетях.

"Есть и другая версия, что мальчика кто-то обидел. Но я не могу себе представить, кто посмеет напасть на дзюдоиста, которому не нужно было ничего доказывать», — добавил он.

В качестве безобидной забавы игра Blackout Challenge побуждает детей душить друг друга, часто в бессознательном состоянии, чтобы продемонстрировать храбрость. Несколько детей со всего мира уже погибли таким образом и из-за предыдущей игровой версии так называемого Choking Challenge.

«Полиция отслеживает подобные действия в социальных сетях и проводит профилактику в школах, лекции уже прошли тысячи детей и родителей», — отметила Влчкова. Почти за месяц до смерти мальчика региональное отделение Кралове-Градец также прислало предупреждение о Blackout Challenge.

Источник: novinky.cz

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