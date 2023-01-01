Заболеваемость туберкулезом в прошлом году в Чехии выросла. Четверть зараженных — украинцы

По предварительным данным, в прошлом году в Чехии было выявлено 374 случая заболевания туберкулезом, среди заболевших 161 иностранец (в том числе 89 граждан Украины).

Полные данные будут доступны в начале мая. Заражений было больше, чем в последние два года, но меньше, чем до эпидемии covid-19. Специалисты отмечают, что люди не заражаются при кратковременном контакте, нужен контакт в течение нескольких часов. Всемирный день борьбы с туберкулезом приходится на 24 марта.

«Во время пандемии туберкулез, кажется, исчез», — сказала председатель Чешского общества пульмонологии и фтизиатрии Мартина Козиар Вашакова. Но, по ее словам, пациенты просто не обращались к врачам, и снижение было временным. В 2020 году врачи зафиксировали 368 случаев туберкулеза, а в 2021 году — 351 случай, что стало минимумом с 1990 года.

По состоянию на 2019 год на иностранцев приходится примерно треть случаев лечения туберкулеза в Чешской Республике. В прошлом году, по предварительным данным, число инфицированных выросло до 374 человек, из них 161 иностранец, 89 из них — выходцы из Украины. Всего в Чехии зарегистрировано 490 000 беженцев из подвергшейся нападению России Украины, в настоящее время в стране остается около 300 000 человек. По словам Йиржи Валленфельса, руководителя Национального отдела эпиднадзора за туберкулезом университетской больницы Буловка, еще до войны в Украине было от 30 до 40 случаев заболевания туберкулезом среди украинцев в год.

Среди беженцев оказались 54 зараженных человека, девять из них уже прибыли из Украины с диагнозом. По его словам, эксперты были готовы к трехкратному увеличению, которого не случилось. «Возможное объяснение состоит в том, что люди побогаче, как правило, бегут в Чехию, а более бедные остаются в Украине», — добавил он.

По словам Вашаковой, проблема Украины в том, что в стране не только более высокая заболеваемость на 100 000 жителей, но и распространены так называемые полирезистентные штаммы туберкулеза, которые трудно поддаются лечению.

В настоящее время в Чехии наблюдаются вспышки туберкулеза, в основном среди бездомных, сквоттеров и лиц, употребляющих алкоголь или наркотики. Около 70% инфицированных — мужчины.

По словам Каролины Долежаловой, главного врача пульмонологической клиники и Центра ухода за детьми, больными туберкулезом, около 30% пациентов относятся к цыганскому меньшинству. «Помогло бы введение бесплатной вакцинации в родильных домах или, например, создание мобильных бригад вакцинации», — отметила она в пресс-релизе.

Прививки предусмотрены для групп риска. В прошлом году было привито 3 500 человек. Массовая вакцинация была отменена в 2010 году. В прошлом году среди инфицированных было 17 детей. По словам Вашаковой, источником инфекции для ребенка почти всегда становится взрослый.

«Риск заражения увеличивается, когда вы проводите несколько часов или, скорее, дней в закрытом помещении с кашляющим пациентом», — пояснил Владимир Коближек, ученый секретарь профессионального общества. Пациенты сначала теряют вес, утомляются или потеют по ночам, а на поздних стадиях у них может быть одышка или даже кашель с кровянистой слизью. Однако не у всех инфицированных людей развивается заболевание, они могут только передавать его.

«Чешская Республика — одна из последних стран в Европейском союзе, которая месяцами изолирует пациентов в больницах», — рассказал Милан Шова, руководитель Клиники легочных заболеваний и туберкулеза Университетской больницы в Брно. По его словам, в западных странах пациенты остаются дома. Врачи проверяют, проходят ли они лечение. «Они не заразны, если принимают лекарства и соблюдают противоэпидемические меры», — добавил он.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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