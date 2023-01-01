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ФОТО: в Чехии полиция застрелила агрессивного водителя. Что именно произошло?

ФОТО: в Чехии полиция застрелила агрессивного водителя. Что именно произошло?

Партнер рубрики:
Новости 420on
17 марта
09:20
423
Сотрудники полиции в Млада-Болеславе застрелили водителя автомобиля, который врезался в ангар и другие здания. По словам полицейских, мужчина был крайне агрессивен и напал на стражей порядка.

ФОТО: в Чехии полиция застрелила агрессивного водителя. Что именно произошло?

В итоге они применили оружие, и мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

Инцидент произошел утром 17 марта на территории аэропорта Млада-Болеслав, где мужчина проник в ангар и административное здание аэропорта. На кадрах с места происшествия видны повреждения двери зала аэропорта и сломанная входная дверь в соседний ресторан.

Пресс-секретарь полиции Власта Суханкова подтвердила сегодня утром, что ее коллеги вступились за агрессивного мужчину, который, согласно звонку 911, подъехал к территории на личном автомобиле и с палкой в руках стал разбивать стекла и двери у общежития и прилегающих зданий.

"Когда прибыл патруль, неизвестного мужчины уже не было на месте происшествия, и полиция нашла его возле здания аэропорта, где он повредил ангар и другое оборудование", - сказала Сучанкова.

По словам пресс-секретаря, мужчина не реагировал на вызовы, был агрессивен и нападал на полицейских с различными предметами. В связи с этим после дальнейших вызовов полицейские применили силу, затем слезоточивый газ, телескопическую дубинку и даже сдерживающий электрошокер, но мужчина все равно продолжал нападать на патруль и пытался убежать.

В итоге полицейские стали стрелять. "Он не реагировал ни на какие действия правоохранительных органов, полиции пришлось применить оружие. Несмотря на то, что раненому сразу же была оказана срочная первая помощь, он скончался от полученных травм", - сказала пресс-секретарь.

Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.

 

 

 

Источник: novinky.cz

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