Десятки тысяч беженцев в Чехии не могут заполнить необходимые документы для продления виз

Около 10% украинских беженцев не могут продлить визы временной защиты из-за сложной электронной системы регистрации. В основном, это неграмотные или пожилые люди, а также несовершеннолетние без сопровождения взрослых.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел и неправительственных организаций.

С начала января, когда власти запустили систему электронной регистрации, необходимые документы подали 277 000 беженцев из 500 000. У них есть время до конца месяца.

"Например, нашему клиенту из села под Харьковом действительно непонятно, как работает электронная почта, не говоря уже о двуязычной форме с несколькими письмами-подтверждениями и ПИН-кодом", - говорит Матей Шульц, сотрудник организации по делам беженцев.

Для обязательной онлайн-регистрации клиенту необходимо иметь адрес электронной почты, заполнить форму и, самое главное, уметь пользоваться компьютером. По его словам, одной из самых проблемных групп являются пожилые люди, которые никогда не пользовались компьютером.

По последним данным Министерства внутренних дел, в Чехии проживает более 18 000 украинцев старше 65 лет, но лишь малая часть из них обратилась за помощью в заполнении электронных форм. Например, Центр последующей поддержки беженцев из Украины (CNPUU) до сих пор оказал помощь в онлайн-регистрации только 125 людям.

Однако проблемы с заполнением документов возникают и у неграмотных беженцев. По данным ЮНИСЕФ, на сегодняшний день в Чешскую Республику прибыло 1500 таких беженцев. есовершеннолетние без сопровождения взрослых также сталкиваются с препятствиями. По данным Комиссара по правам человека, в Чешской Республике находится около 30 000 детей-беженцев без сопровождения законных опекунов.

Вместо несовершеннолетних анкеты должны заполнять родители или опекуны, а в их отсутствие - сотрудники Управления социальной и правовой защиты детей (OSPOD). Однако до прошлой недели ни опекуны, ни работники OSPOD не могли ввести в систему личные данные, необходимые для регистрации несовершеннолетнего, поэтому заявления не могли быть заполнены.

По словам представителей Министерства внутренних дел, выходом из ситуации является помощь некоммерческих организаций и центров.

"Помощь предлагают отдельные Центры поддержки и интеграции иностранцев или некоторые некоммерческие организации", - говорит пресс-секретарь МВД Хана Мала.

Срок действия виз временной защиты истекает для всех владельцев в конце марта. Те, кто заинтересован в продолжении пребывания в стране, должны пройти электронную регистрацию до конца месяца.

После этого беженцам будет назначена персональная дата визита в отделения миграционной политики.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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