Чешский доброволец на Донбассе тяжело ранен

На Донбассе пострадал чешский доброволец, который помогает лечить солдат, раненых в бою. По данным организации Phoenix, он был ранен осколком. Травмы серьезные.

«Один из наших отважных медиков-добровольцев получил осколочное ранение на Донбассе. На данный момент его состояние стабилизировалось, но ситуация серьезная и дальнейшее развитие событий предсказать невозможно. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы он поскорее вернулся на родину. Из-за деликатности ситуации мы не будем предоставлять дополнительную информацию о его состоянии до дальнейшего уведомления», — написали представители Phoenix в Facebook.

Проект Phoenix уже год занимается оказанием помощи в зонах конфликтов. «С каждой миссией наши волонтеры рискуют получить травму или даже жизнь. Мы полностью осознаем риски, но также и то, как нужна наша помощь», — заявила организация, попросив уважать конфиденциальность в этой сложной ситуации.

В интервью Чешскому телевидению Ондржей из Phoenix добавил, что раненый является одним из важных членов команды: «Только во время своей последней миссии он спас 25 человек».

Источник: novinky.cz

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