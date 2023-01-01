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ВИДЕО: Посмотрите, как пьяный чех развлекался, поджигая мусорные баки в парке

ВИДЕО: Посмотрите, как пьяный чех развлекался, поджигая мусорные баки в парке

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 марта
16:40
587
Пьяный молодой человек поджигал мусорные баки в районе главного железнодорожного вокзала Праги и снимал все на мобильный телефон. Но любое развлечение рано или поздно заканчивается.

ВИДЕО: Посмотрите, как пьяный чех развлекался, поджигая мусорные баки в парке

Охранник остановил проезжавший через Врхлицкие сады патруль пражской полиции и сообщил, что только что потушил горящий мусорный бак. По его словам, поджигатели уже убежали. Далее полицейские обнаружили в парке еще один горящий мусорный бак. Они потушили его водой и попросили охранника помочь установить личности возможных преступников через камеры наблюдения. В итоге был задержан 23-летний мужчина.

«16-летняя подруга добавила, что пыталась отговорить его от преступления, но, по ее словам, он был силен и вдобавок пьян, также его подбадривали друзья», — рассказали в полиции. Молодой человек признался полицейским, что делает это не впервые, после чего был задержан.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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