В реке Влтаве нашли труп — будет вскрытие

По словам представителя полиции, погибший — мужчина, личность которого пока не установлена. Дело взято под контроль криминалистами, которые исключили вероятность убийства, но назначили вскрытие. Сотрудники полиции получили сообщение об обнаружении человеческого тела во Влтаве сегодня в полдень и сразу же поспешили на место происшествия.
Источник: prazska.drbna.cz
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