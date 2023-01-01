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В реке Влтаве нашли труп — будет вскрытие

В реке Влтаве нашли труп — будет вскрытие

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 марта
17:08
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Пражские полицейские прибыли на место происшествия — кто-то обнаружил тело без признаков жизни.

В реке Влтаве нашли труп — будет вскрытие

По словам представителя полиции, погибший — мужчина, личность которого пока не установлена. Дело взято под контроль криминалистами, которые исключили вероятность убийства, но назначили вскрытие. Сотрудники полиции получили сообщение об обнаружении человеческого тела во Влтаве сегодня в полдень и сразу же поспешили на место происшествия.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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