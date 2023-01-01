«Самое страшное — запах». Женщина из Праги превратила жизнь соседей в кошмар

Женщина держит в квартире в пражском районе Страшнице не только четырнадцать собак, а впридачу еще несколько кошек и попугаев. По данным мэрии Праги 10, женщина уже продала квартиру, что станет настоящим подарком для соседей, так как большое количество животных и поведение женщины осложняют им жизнь. Помимо недрессированных собак, их беспокоит огромное количество мух, неприятный запах и мусор в коридорах дома.

Соседи с улицы В Ужлабина и жители окрестных домов каждый день сталкиваются с неприятными ситуациями.

«Мы пытаемся всячески ее избегать. Когда она выходит с собаками, мы ждем и по пятнадцать минут, пока она их всех соберет и уведет. В квартире она живет со своей матерью, с которой время от времени ссорится. Слышно жестокие перепалки, сквернословие, угрозы. Она даже пригрозила соседям, что если кто-то что-нибудь против нее скажет, она плеснет им в лицо горячим маслом. Кроме того, она носит с собой нож», — рассказала женщина, живущая в этом доме, но не пожелавшая назвать свое имя.

«Самое ужасное — запах. Что-то среднее между общественным туалетом и свинарником. Когда мы выходим на улицу, то зажимаем нос. Общие коридоры не убирают, потому что никто не хочет оставаться там ни минутой дольше. По ночам собаки лают на весь дом, аллергикам трудно дышать. Экскременты на лестнице в доме — не редкость», — добавила соседка. — «Трудно даже проветрить, потому что запах проникает к вам снаружи. Когда курьер несла мне продукты к двери, ее чуть не стошнило».

По ее словам, люди боятся, когда и заводчица выгуливает своих собак. «Они как стая, иначе они, наверное, были бы славными, но из-за того, что их так много, они становятся опасными. Каждую минуту какие-то крики, дети пугаются, собаки на них бросаются. В районе много детских площадок, но люди не хотят оставлять детей одних, потому что не знают, когда соседка будет выпускать собак. Мы уже вроде как разобрались, когда они выходят, поэтому знаем, как их избегать», — рассказала она.

Люди сообщили о собаках в местную муниципальную полицию, и те начали более тщательно проверять район. Впрочем, полиция не смогла выписать штрафы на месте, потому что обвиняемое лицо с ними не согласилось.

Государственное ветеринарное управление также было обеспокоено чрезмерным количеством животных в 3-комнатной квартире. «Инспекторы Городского ветеринарного управления в Праге провели повторную проверку питомника в Страшнице в сентябре и октябре прошлого года. Было установлено, что две заводчицы, мать и ее дочь, содержали по этому адресу в общей сложности шестнадцать собак, а также одиннадцать кошек и десять птиц в клетках. Во время проверок животные были здоровы и упитаны, но условия содержания были оценены как неподходящие для такого большого количества животных из-за недостаточного размера помещения», — сообщил Петр Ворличек, пресс-секретарь Государственной ветеринарной администрации

В связи с этим ветеринары подали заявление в муниципалитет с расширенной юрисдикцией о возбуждении административного производства по факту нарушения Закона о защите животных от жестокого обращения, а также подали предложение о принятии специальных мер по сокращению количества содержащихся животных. Дальнейшие действия теперь находятся в компетенции муниципалитета Прага 10.

Женщина по-прежнему проживает по указанному адресу. Однако она продала квартиру и должна выехать до 31 марта.

Помимо животных, опасность представляет и хлам, который заводчица хранит прямо в коридорах здания. В случае пожара это может осложнить эвакуацию людей и загородить дорогу пожарным, особенно в задымленной среде.

Источник: prazska.drbna.cz

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