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ВИДЕО: Иностранец случайно забрел в пражскую гостиницу. Работника отеля изумило, как он себя вел

ВИДЕО: Иностранец случайно забрел в пражскую гостиницу. Работника отеля изумило, как он себя вел

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
22 марта
17:05
141
Иностранец в 2 часа ночи приехал в чужую гостиницу. Когда полицейский прибыл на место происшествия, он обнаружил мужчину на пятом этаже у окна в неадекватном состоянии.

ВИДЕО: Иностранец случайно забрел в пражскую гостиницу. Работника отеля изумило, как он себя вел

В пятницу 17 марта около двух часов ночи администратор отеля в Праге 5 обратился в полицию, чтобы сообщить о присутствии незваного посетителя. Когда офицер прибыл на место происшествия, мужчина стоял у окна на пятом этаже и бился об него головой. Он продолжал свое занятие, несмотря на чужое присутствие. 

Дальше видео напоминает скример из интернета.

«Как только он заметил его присутствие, он начал бросать в него металлические прутья. Офицер применил слезоточивый газ, а затем надел на нарушителя наручники», — сказала Ирена Зейферт, пресс-секретарь городской полиции. 

Когда офицер проверил, вооружен ли 39-летний иностранец, он обнаружил у него в футляре для контактных линз трубку с марихуаной и белое кристаллическое вещество. 

«Мужчина, очевидно находившийся под воздействием наркотиков, сказал офицерам, что был на вечеринке, где что-то принял. Ущерб, который незнакомец нанес отелю, невозможно было оценить на месте, поэтому патрульные вызвали полицию штата и скорую помощь», — добавила пресс-секретарь. 

 

Источник: prazska.drbna.cz

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