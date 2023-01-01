ВИДЕО: Иностранец случайно забрел в пражскую гостиницу. Работника отеля изумило, как он себя вел

Иностранец в 2 часа ночи приехал в чужую гостиницу. Когда полицейский прибыл на место происшествия, он обнаружил мужчину на пятом этаже у окна в неадекватном состоянии.

В пятницу 17 марта около двух часов ночи администратор отеля в Праге 5 обратился в полицию, чтобы сообщить о присутствии незваного посетителя. Когда офицер прибыл на место происшествия, мужчина стоял у окна на пятом этаже и бился об него головой. Он продолжал свое занятие, несмотря на чужое присутствие.

Дальше видео напоминает скример из интернета.

«Как только он заметил его присутствие, он начал бросать в него металлические прутья. Офицер применил слезоточивый газ, а затем надел на нарушителя наручники», — сказала Ирена Зейферт, пресс-секретарь городской полиции.

Когда офицер проверил, вооружен ли 39-летний иностранец, он обнаружил у него в футляре для контактных линз трубку с марихуаной и белое кристаллическое вещество.

«Мужчина, очевидно находившийся под воздействием наркотиков, сказал офицерам, что был на вечеринке, где что-то принял. Ущерб, который незнакомец нанес отелю, невозможно было оценить на месте, поэтому патрульные вызвали полицию штата и скорую помощь», — добавила пресс-секретарь.

Источник: prazska.drbna.cz

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