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Чешская почта уволит 2 000 человек. Грозит забастовка

Чешская почта уволит 2 000 человек. Грозит забастовка

Партнер рубрики:
Новости 420on
23 марта
10:31
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​«У нас уже есть анализ и список филиалов почты, которые будут закрыты, мы обнародуем его в начале апреля», — сказал директор Чешской почты.

Чешская почта уволит 2 000 человек. Грозит забастовка

Две тысячи сотрудников Чешской почты потеряют работу к лету. Половина из них — работники отделений, половина в основном курьеры. Те, кому предстоит уволиться, узнают об этом через несколько недель. Уже сейчас компания направляет в центры занятости сообщения о массовых увольнениях с цифрами по всему региону, рассказал Мирослав Штепан, ответственный директор почтового ведомства. 

Количество отделений Чешской почты будет сокращено с 3 200 до 2 900 к 1 июля. Однако это не должно затронуть муниципалитеты, где есть только одно почтовое отделение.

«У нас уже есть анализ и список филиалов, которые будут закрыты, и мы обнародуем его, когда в начале апреля будут утверждены параметры регулирования», — сказал Штепан.

Ожидается, что сначала правительство утвердит измененный регламент Чешского управления телекоммуникаций, который позволит закрывать филиалы в муниципалитетах с населением более 2 500 человек. Максимально допустимое расстояние пешком до ближайшего почтового отделения будет увеличено с нынешних двух километров до трех.

По оценкам некоторых почтовых профсоюзов, число уволенных в этом году достигнет 4 000 человек. Профсоюз работников Чешской почты в связи с этим объявил забастовку. Штепан планирует провести переговоры с профсоюзами, и их встреча должна состояться на следующей неделе.

Стоимость преобразования Чешской почты превысит 8 млрд крон, заявил 22 марта министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN). Компания будет использовать государственные ресурсы, кредиты банков и деньги от продажи ненужных активов. Финансовая модель преобразования почтового ведомства должна быть утверждена весной. Ракушан убежден, что потраченные деньги вернутся государству. 

«Мы хотим, чтобы с 2025 года почта перестала быть убыточной», — сказал он.

В последние годы почта была в минусе, потеряв в прошлом году 1,5 млрд крон. В этом году ожидается недополучение до 2 млрд крон доходов за услуги по отправке писем из-за обязательного использования электронных информационных ящиков, однако компания намерена сэкономить аналогичную сумму за счет закрытия отделений и сокращения штатов.

Ожидается, что в результате преобразований в 2025 году появятся две компании. Одна будет предоставлять основные услуги, определенные государством. Другая станет акционерным обществом, предоставляющим логистические и посылочные услуги. Эта коммерческая часть должна приносить прибыль.

Источник: novinky.cz

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