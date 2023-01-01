Некоторым семьям Прага выделит по 3 000 крон на энергосбережение. Есть условия

Домохозяйства с низкими доходами могут подать заявку на получение взноса из Социального благотворительного фонда, чтобы получить средства, которые они используют для экономии энергии. В случае положительного решения от столицы поступит 3 000 чешских крон на домохозяйство.

В этом году город выделил 86 миллионов крон на программу помощи пражанам по оплате электроэнергии. На него могут претендовать вдовы и вдовцы, получающие пенсию по возрасту и пенсию вдовы/вдовца на общую сумму до 17 тысяч крон. Также могут подать заявление семьи, которые в прошлом году получали пособие на ребенка, или те, чье пособие на жилье составляет менее 4800 крон. По данным муниципалитета, это около 10% пражских домохозяйств — около тридцати тысяч.

По словам заместителя мэра по вопросам социальной защиты, здравоохранения и жилищной политики Александры Уджения (ODS), форма пособия мотивирует людей к долгосрочным мерам экономии. Они могут использовать его, например, для мелкого ремонта дома, чтобы снизить будущие расходы на электроэнергию. Деньги поступают непосредственно из столичного бюджета из «энергетического пакета». Это 86 850 000 чешских крон на текущий год.

«Чтобы как можно быстрее предоставить финансовую помощь нуждающимся домохозяйствам, мы принимаем и обрабатываем все заявки в электронном виде. Их можно заполнить и на мобильном телефоне. Мы знаем, что многие заявители не имеют подключения к Интернету или не привыкли к использованию онлайн-сервисов. В таких случаях они могут просто попросить помочь родственников или социальных работников своего муниципалитета, контактного центра по вопросам жилья или социальных работников некоммерческих организаций. Заполнение заявления занимает не более десяти минут, если у заявителя заранее подготовлены необходимые данные», — сказала в пресс-релизе Барбора Комберец Новосадова, директор Социального фонда.



Источник: prazska.drbna.cz

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