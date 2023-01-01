ВИДЕО: Перевозил наркотики в нижнем белье, но пражская полиция по делам иностранцев все нашла

Во время плановой проверки сотрудники пражской полиции остановили водителя, перевозившего в своем автомобиле разные виды наркотиков. Их обнаружили спрятанными в автомобиле, в личных вещах, а другие пакетики с веществом нашли уже при досмотре в полицейском участке в его нижнем белье.
Автомобиль был замечен патрулем полиции по делам иностранцев Праги в понедельник 20 марта около 10 часов вечера на улице Оплеталова. Полицейские приказали водителю остановиться и проверили, не пьян ли он. Впрочем, оказался позитивным именно тест на наркотические и психотропные вещества. Тогда пришло время обыскать машину, где обнаружили сами наркотики.
После того как 22-летнего водителя доставили в полицейский участок, его подвергли личному досмотру. В довершение всего, дополнительные пакетики с кокаином нашли и в его нижнем белье. Мужчине было предъявлено обвинение в хранении наркотических средств.
Источник: prazska.drbna.cz
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