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Словаки считают, что украинские беженцы наносят ущерб экономике страны

Словаки считают, что украинские беженцы наносят ущерб экономике страны

Партнер рубрики:
Новости 420on
23 марта
18:28
725
По словам директора BPI Михала Вашечки, негативное отношение к украинцам связано еще и с тем, что Словакия на протяжении тридцати лет формировала образ украинской мафии и коррумпированного государства.

Словаки считают, что украинские беженцы наносят ущерб экономике страны

После нападения России на Украину Словакия приняла тысячи беженцев. После года войны большинство словаков считают, что беженцы нанесут ущерб экономике и культуре Словакии. 

Это следует из февральского опроса Братиславского института политики (BPI) и агентства STEM.

Большинство респондентов говорят, что государство помогает украинцам больше, чем жителям Словакии. Д 42% словаков против финансовой поддержки Украины, что является самым высоким показателем в Европейском союзе.

Почти половина респондентов негативно отозвалась об украинцах. Большую проблему они видят только в беженцах с Ближнего Востока и из Африки. Например, словаки воспринимают вьетнамцев, китайцев и даже русских более позитивно, чем украинцев.

44% опрошенных ответили, что украинцы негативно влияют на уровень жизни в Словакии. Относительно выходцев с Ближнего Востока так считают 64%, а в случае африканских стран — 58% словаков, которые участвовали в опросе.

По словам директора BPI Михала Вашечки, негативное отношение к украинцам связано еще и с тем, что Словакия на протяжении тридцати лет формировала образ украинской мафии и коррумпированного государства. «Часть политической элиты по-прежнему информирует население об этом аналогичным образом и более успешно, чем мы ожидали», — цитирует Вашечку издание Denník N.

Около 42% опрошенных в Словакии заявили, что иностранцы в целом нарушают словацкую культуру, 26% не нравится начальник-иностранец, а 27% беспокоятся, если кто-то из членов семьи женится на иностранке.

Источник: novinky.cz

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