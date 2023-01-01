Словаки считают, что украинские беженцы наносят ущерб экономике страны

По словам директора BPI Михала Вашечки, негативное отношение к украинцам связано еще и с тем, что Словакия на протяжении тридцати лет формировала образ украинской мафии и коррумпированного государства.

После нападения России на Украину Словакия приняла тысячи беженцев. После года войны большинство словаков считают, что беженцы нанесут ущерб экономике и культуре Словакии.

Это следует из февральского опроса Братиславского института политики (BPI) и агентства STEM.

Большинство респондентов говорят, что государство помогает украинцам больше, чем жителям Словакии. Д 42% словаков против финансовой поддержки Украины, что является самым высоким показателем в Европейском союзе.

Почти половина респондентов негативно отозвалась об украинцах. Большую проблему они видят только в беженцах с Ближнего Востока и из Африки. Например, словаки воспринимают вьетнамцев, китайцев и даже русских более позитивно, чем украинцев.

44% опрошенных ответили, что украинцы негативно влияют на уровень жизни в Словакии. Относительно выходцев с Ближнего Востока так считают 64%, а в случае африканских стран — 58% словаков, которые участвовали в опросе.

По словам директора BPI Михала Вашечки, негативное отношение к украинцам связано еще и с тем, что Словакия на протяжении тридцати лет формировала образ украинской мафии и коррумпированного государства. «Часть политической элиты по-прежнему информирует население об этом аналогичным образом и более успешно, чем мы ожидали», — цитирует Вашечку издание Denník N.

Около 42% опрошенных в Словакии заявили, что иностранцы в целом нарушают словацкую культуру, 26% не нравится начальник-иностранец, а 27% беспокоятся, если кто-то из членов семьи женится на иностранке.

Источник: novinky.cz

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