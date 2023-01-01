Драка за шоколадку в Albert: Бездомные под Прагой «отправили» охранника на скорой

«Досталось» и продавщице, а сами бездомные сбежали.

Охранник и продавщица подверглись нападению двух мужчин, которых поймали на краже в продуктовом магазине недалеко от Праги в четверг днем. Бездомные использовали также перцовый спрей, а затем скрылись.

Полицейских вызвали в магазин «Альберт» в Черношице под Прагой после трех часов дня. По информации от свидетелей происшествия, двое мужчин, предположительно бездомных, пытались украсть там шоколад и были пойманы охраной. Они напали на двух ее охранников и продавца магазина, используя перцовый баллончик.

«Сейчас они находятся в бегах, полицейские патрули ведут их поиски», — сообщила пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова.

«У одного из пострадавших сломан большой палец. После оказания помощи на месте парамедики доставили его в больницу Мотол, а другим потерпевшим — мужчине и женщине оказали помощь только на месте», — добавила пресс-секретарь парамедиков Моника Новакова.



Источник: novinky.cz

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