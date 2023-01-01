Полиция возбудила 7 уголовных дел против демонстрантов у Национального музея в Праге

На данный момент полиция возбудила семь уголовных дел против людей, задержанных во время инцидента перед Национальным музеем. Об этом заявил сегодня в эфире Чешского телевидения глава президиума полиции Мартин Вондрашек.
Инцидент произошел в субботу, 11 марта, когда несколько сотен участников антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади попытались ворваться в здание музея и сорвать украинский флаг. Полиция задержала 20 человек и сообщила, что трое стражей правопорядка получили ранения. Полицейские вмешались только тогда, когда некоторые участники акции усилили свою агрессию и не реагировали на неоднократные призывы. Министр внутренних дел Вит Ракушан впоследствии назвал вмешательство профессиональным. Вондрашек также выступил в защиту пражских полицейских, заявив, что их действия соответствовали закону.
Вондрашек рассказал, что 20 человек были задержаны полицией в основном за неподчинение призыву. Из семи возбужденных уголовных дел два касаются выступлений во время инцидента, еще два подозреваются в нападении на должностное лицо, а три - в нападении на проезжающий автомобиль с украинскими номерными знаками (эти действия полиция расценивает как возможное повреждение имущества, беспорядки и насилие в отношении группы людей).
Мирослав Шевчик, декан факультета национальной экономики Экономического университета, был вовлечен в инцидент, который стал одним из поводов для спора по поводу его пребывания в должности. Шевчик утверждает, что он просто сопровождал человека, избитого полицией.
Источник: ceskenoviny.cz
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