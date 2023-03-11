В Чехии демонстрант с символом Z на рюкзаке предстанет перед судом

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова. Прокурор уже подал ходатайство в окружной суд Праги 1.
Камера засняла мужчину на демонстрации 11 марта. На его рюкзаке была нашивка с буквой Z, а на рукаве — нашивка ЧВК «Вагнер». Полиция предъявила ему обвинение в отрицании, сомнении, одобрении или оправдании геноцида.
"Jste pro Rusko?"— Jakub Chovančák (@ChovancakJakub) March 11, 2023
"Nééé!"
Účastníci demonstrace.
Credit: @Axl33k pic.twitter.com/bQQL0Buhgy
Полиция занимается и другими делами, связанной с мартовской демонстрацией. В частности, общественность отметила инцидент с 48-летним демонстрантом, который напал на автомобиль с украинскими номерами.
«По этому факту полицейские возбудили уголовное дело по подозрению в совершении уголовного преступления — повреждение чужого имущества, массовых беспорядков и насилия в отношении группы жителей и отдельного лица», — заявил Сиржиштова. Однако обвинения пока не предъявлены.
Полиция расследует еще шесть случаев, связанных с демонстрацией. Три человека подозреваются в совершении преступления, связанного с отрицанием, сомнением, одобрением и оправданием геноцида. Один человек подозревается в совершении преступления подстрекательства, а двое других — в совершении преступления насилия в отношении официального лица.
Остальные из примерно 20 задержанных проходят по административным делам за различные правонарушения, в основном за неповиновение полиции.
Источник: novinky.cz
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