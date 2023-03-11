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В Чехии демонстрант с символом Z на рюкзаке предстанет перед судом

В Чехии демонстрант с символом Z на рюкзаке предстанет перед судом

Партнер рубрики:
Новости 420on
28 марта
10:46
379
​В районном суде Праги 1 уже рассматривается дело в отношении мужчины, который во время демонстрации на Вацлавской площади носил рюкзак с нашитой на нем буквой Z. Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства.

В Чехии демонстрант с символом Z на рюкзаке предстанет перед судом

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова. Прокурор уже подал ходатайство в окружной суд Праги 1.

Камера засняла мужчину на демонстрации 11 марта. На его рюкзаке была нашивка с буквой Z, а на рукаве — нашивка ЧВК «Вагнер». Полиция предъявила ему обвинение в отрицании, сомнении, одобрении или оправдании геноцида.

 

Полиция занимается и другими делами, связанной с мартовской демонстрацией. В частности, общественность отметила инцидент с 48-летним демонстрантом, который напал на автомобиль с украинскими номерами.

«По этому факту полицейские возбудили уголовное дело по подозрению в совершении уголовного преступления — повреждение чужого имущества, массовых беспорядков и насилия в отношении группы жителей и отдельного лица», — заявил Сиржиштова. Однако обвинения пока не предъявлены.

Полиция расследует еще шесть случаев, связанных с демонстрацией. Три человека подозреваются в совершении преступления, связанного с отрицанием, сомнением, одобрением и оправданием геноцида. Один человек подозревается в совершении преступления подстрекательства, а двое других — в совершении преступления насилия в отношении официального лица.

Остальные из примерно 20 задержанных проходят по административным делам за различные правонарушения, в основном за неповиновение полиции.

Источник: novinky.cz

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