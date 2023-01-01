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Жуткий обряд секты? В Праге две женщины убили мужчину якобы по его просьбе

Жуткий обряд секты? В Праге две женщины убили мужчину якобы по его просьбе

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
29 марта
07:50
46
«Действия обвиняемых были в некотором роде необычными», — говорит пресс-секретарь городской прокуратуры Праги.

Жуткий обряд секты? В Праге две женщины убили мужчину якобы по его просьбе

Государственный прокурор предъявил двум женщинам обвинение в убийстве 50-летнего мужчины в Праге. Защита утверждает, что он сам желал смерти. Женщины остаются под стражей, о чем сообщил во вторник пресс-секретарь городской прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

Согласно предыдущим сообщениям чешских СМИ, одна из обвиняемых женщин является стоматологом из Центральной Богемии, и некоторые медиа всерьез предположили, что здесь замешаны секта и экзорцизм. Обвиняемым женщинам 32 и 65 лет. 

«В заключении подсудимые обвиняются в совместном деянии — предумышленном убийстве мужчины в возрасте 50 лет», — написал пресс-секретарь.

«К описанию деяния в кратко можно добавить, что действия обвиняемых были в некотором роде необычными», — продолжил Цимбала. «Согласно версии, выдвинутой защитой, жертва сама попросила предать ее смерти и добровольно проглотила успокоительное, предоставленные ей одной из обвиняемых», — сказал он.

«Однако, согласно установленным фактам, это действие само по себе не привело к наступлению смерти. Другие факты показали, что смерть потерпевшего наступила только в результате последующих действий обвиняемых. Потерпевший уже не принимал в этом участия — он только изложил свою просьбу, но не совершал ничего, чтобы приблизить свою кончину», — пояснил Цимбала. Именно поэтому криминалисты квалифицировали действия женщин по статье «убийство».

«Также можно отметить, что обвиняемые сами сообщили о совершении преступления в правоохранительные органы», — добавил пресс-секретарь. «Что касается дальнейших вопросов, я хотел бы направить представителей средств массовой информации к материалам основного судебного процесса», — заключил он, добавив, что прокуратура занимается исключительно фактами, изложенными в обвинительном заключении.

Обвинительное заключение было подано прокурором 16 марта. Дело будет рассматриваться в Пражском городском суде.

 

Источник: echo24.cz

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