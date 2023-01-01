Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Праге спасли маленьких выдр-сирот. Посмотрите видео, какие они милые

В Праге спасли маленьких выдр-сирот. Посмотрите видео, какие они милые

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
29 марта
10:27
490
Сначала смотрители подумали, что это маленькая куница. Измученного и голодного детеныша забрали и положили на грелку, где попытались накормить, но есть он отказывался.

В Праге спасли маленьких выдр-сирот. Посмотрите видео, какие они милые

Впервые в истории смотрителям Станции спасения диких животных пришлось выхаживать двух детенышей выдры. Выдрят нашли в Угржиневсе в начале марта — теперь за ними присматривают, чтобы животные могли вернуться в дикую природу. 

«Мы предположили, что это, скорее всего, куница-белодушка, которую уже находили ранее. Однако на фотографии, которую мы вскоре получили, действительно был маленький детеныш выдры, возрастом около шести недель», — сообщила на сайте Петра Фишерова, пресс-секретарь компании «Леса столицы» — Lesy hlavního města. 

У специалистов на попечении уже бывали раненые взрослые выдры, но детеныши — никогда. Измученного и голодного детеныша забрали и положили на грелку, где попытались накормить, но есть он отказывался. Только после того, как ему дали смесь из измельченной форели и молока для щенков, малыш остался доволен. 

«Каково же было наше удивление, когда вечером того же дня мы получили телефонный звонок об обнаружении еще одного детеныша выдры там же, всего в двухстах метрах от места обнаружения первого. Стало очевидно, что они брат и сестра», — рассказала Фишерова. 

По словам Фишеровой, мать-выдра, вероятно, погибла, потому что иначе детеныши не покинули бы норы. Сейчас за ними ухаживает только одна женщина, чтобы они сильно не привыкали к людям. «Мы следуем такой процедуре для большинства детенышей млекопитающих. Это мера, которая помогает нам предотвратить их одомашнивание», — объяснила Фишерова.

Поскольку пражская станция не приспособлена для разведения выдр, детенышей скоро перевезут на спасательную станцию имени Павлова в районе Светла-над-Сазавоу. Там их ждет аквариум с живой рыбой. Там они подрастут и, когда станут самостоятельными, вернутся в дикую природу. 

 

Источник: prazska.drbna.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 


 



читайте по теме
Assets
28 марта
12:09
1287
Общество
Жертву поджидал кабан: чеху пришлось вызывать полицию с дерева
Assets
24 марта
13:17
1031
Общество
Паломник в Чехии прозевал свой «транспорт» — угадайте, в какую страну забрела лошадь?
Assets
22 марта
12:21
1926
Экономика
Цены на мясо выросли, а фермы в ЕС, включая Чехию, продолжают закрываться. Есть причина
Assets
20 марта
10:15
3818
Жизнь
На ваших глазах калечат животное? Куда обратиться в Чехии, чтобы преступника наказали
Последние новости:
Assets
29 марта
13:17
229
Политика
Чешские СМИ: РФ выставила ядерные ракеты напоказ. В Сибири начались крупномасштабные военные учения
Assets
29 марта
12:51
390
Общество
В Чехии инспекторы предупредили об опасной чайной смеси
Assets
29 марта
12:13
625
Общество
«Я вам звоню с сосны…». Запись того самого звонка в полицию — чех пытается спастись от кабана
Assets
29 марта
11:17
421
Общество
Поиски работы свели с ума. В Праге полиция разыскивала парня, который забыл навестить бабушку
Assets
29 марта
10:08
237
Общество
Дома пылится старая техника? Предложите ее чешскому музею — выиграйте билеты в музей или даже 5 000 крон
Assets
29 марта
09:04
345
Пресс-релизы
ВИДЕО: Как выманивают деньги у людей в Чехии от имени Škoda Auto
Assets
29 марта
07:50
690
Общество
Жуткий обряд секты? В Праге две женщины убили мужчину якобы по его просьбе
Assets
28 марта
13:34
1878
Общество
Сильный снегопад в Чехии: огромная пробка на автомагистрали D1 поразила масштабом
Assets
28 марта
12:09
1287
Общество
Жертву поджидал кабан: чеху пришлось вызывать полицию с дерева
Assets
28 марта
10:46
923
Общество
В Чехии демонстрант с символом Z на рюкзаке предстанет перед судом


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес