В Праге спасли маленьких выдр-сирот. Посмотрите видео, какие они милые

Сначала смотрители подумали, что это маленькая куница. Измученного и голодного детеныша забрали и положили на грелку, где попытались накормить, но есть он отказывался.

Впервые в истории смотрителям Станции спасения диких животных пришлось выхаживать двух детенышей выдры. Выдрят нашли в Угржиневсе в начале марта — теперь за ними присматривают, чтобы животные могли вернуться в дикую природу.

«Мы предположили, что это, скорее всего, куница-белодушка, которую уже находили ранее. Однако на фотографии, которую мы вскоре получили, действительно был маленький детеныш выдры, возрастом около шести недель», — сообщила на сайте Петра Фишерова, пресс-секретарь компании «Леса столицы» — Lesy hlavního města.

У специалистов на попечении уже бывали раненые взрослые выдры, но детеныши — никогда. Измученного и голодного детеныша забрали и положили на грелку, где попытались накормить, но есть он отказывался. Только после того, как ему дали смесь из измельченной форели и молока для щенков, малыш остался доволен.

«Каково же было наше удивление, когда вечером того же дня мы получили телефонный звонок об обнаружении еще одного детеныша выдры там же, всего в двухстах метрах от места обнаружения первого. Стало очевидно, что они брат и сестра», — рассказала Фишерова.

По словам Фишеровой, мать-выдра, вероятно, погибла, потому что иначе детеныши не покинули бы норы. Сейчас за ними ухаживает только одна женщина, чтобы они сильно не привыкали к людям. «Мы следуем такой процедуре для большинства детенышей млекопитающих. Это мера, которая помогает нам предотвратить их одомашнивание», — объяснила Фишерова.

Поскольку пражская станция не приспособлена для разведения выдр, детенышей скоро перевезут на спасательную станцию имени Павлова в районе Светла-над-Сазавоу. Там их ждет аквариум с живой рыбой. Там они подрастут и, когда станут самостоятельными, вернутся в дикую природу.

Источник: prazska.drbna.cz

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